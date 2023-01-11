今年全球經濟成長率下修至1.7% 世銀：有衰退風險

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世界銀行10日下修今年全球經濟成長率至1.7%。圖為美國紐約民眾在賣場購物。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）今天指出，全球經濟成長正在「危險地放緩、趨近衰退」，並以通貨膨脹飆漲、利率高升和俄羅斯入侵烏克蘭為由，下修今年全球經濟成長率至1.7%。

法新社報導，在烏克蘭戰爭持續干擾之際，各國致力對抗物價飆漲及央行同步升息以讓需求降溫，致使金融環境惡化，經濟學家對世界經濟衰退紛紛示警。

世銀最新公布的「全球經濟展望」（Global Economic Prospects）報告預測，今年經濟將「急劇、持久放緩」，成長率估計為1.7%，約為去年6月預測值的一半。

這是近30年來最疲弱的幾次預測值之一，僅略優於2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發引發的經濟衰退，及2009年的全球金融危機。

總部設於華府的世銀表示，「鑒於脆弱的經濟環境，任何新的不利發展…都可能讓全球經濟陷入衰退」。

這些不利發展包括通膨高於預期、為抑制物價上漲而突然升息，或是疫情再度爆發等。

世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）今天告訴記者：「我感到擔心，非常擔心經濟放緩會持續下去。」

世銀預估，美國今年經濟成長率可能減緩至0.5%，遠低於先前預測；歐元區對抗與俄羅斯入侵烏克蘭有關的能源供應中斷和物價上漲問題，今年經濟成長率預料持平。

世銀估計，中國今年經濟成長率為4.3%，較之前預測下修0.9個百分點，部分歸因於疫情延續影響及不動產業疲弱不振。

馬爾帕斯補充表示：「新興和開發中國家因負債沉重和投資不振，正面臨為期數年之久的經濟成長放緩期。」

他說，儘管世銀推動加速債務重整程序，但「進展仍停滯不前」。

世銀展望小組主任柯錫（Ayhan Kose）指出，普遍放緩和成長疲弱，並不代表經濟衰退，不過世銀近期正密切關注「若全球利率上升，形成金融壓力的可能性」。

他說，若發生這種情形且通膨居高不下，「就可能引發全球經濟衰退」。

他還警告，若融資條件變得更為嚴苛，今年可能會出現更多債務危機。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1120111