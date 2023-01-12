美國去年12月通膨持續降溫 年增6.5%為1年多來低點

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美國去年12月CPI和前年同期相比增加6.5%，創2021年10月以來最小增幅。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市選購商品。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）今天最新出爐的美國通膨數據降至1年多來低點，意味著物價飛漲的最糟時光可能已經結束。