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美國去年12月通膨持續降溫 年增6.5%為1年多來低點

2023/1/12 22:04（1/12 22:16 更新）
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美國去年12月CPI和前年同期相比增加6.5%，創2021年10月以來最小增幅。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市選購商品。（中央社檔案照片）
美國去年12月CPI和前年同期相比增加6.5%，創2021年10月以來最小增幅。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市選購商品。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）今天最新出爐的美國通膨數據降至1年多來低點，意味著物價飛漲的最糟時光可能已經結束。

美國勞工部今天公布，去年12月消費者物價指數（CPI

CPI小百科

消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。

可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。

資料來源：主計總處

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）和前年同期相比增加6.5%，創2021年10月以來最小增幅，同時也自11月的年增率7.1%放緩。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120112
#美國
#美國勞工部
#CPI
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