黃天牧：今年台股關注通膨升息等4件事 期許展現韌性穩健前行

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（中央社記者謝方娪台北12日電）2022年台股表現位於全球股市中段班，展望今年，金管會主委黃天牧表示須特別關注俄烏戰爭、主要國家央行升息、通膨及主要經濟體經濟成長動能，並對資本市場給予「展現韌性、穩健前行」8字期許。

黃天牧今天率各局首長舉行新春記者座談會，他在回應媒體提問時談到，2022年疫情、俄烏戰爭、通膨及升息等因素，對全球金融市場造成深刻廣泛的影響，進而影響去年股市價量表現，展望兔年，今年整體情勢恐怕仍充滿許多挑戰及未知。

不過，黃天牧以8個字期許台灣資本市場「展現韌性、穩健前行」。

黃天牧表示，2022年台股表現位於全球股市中段班，去年全年上市櫃公司營收年增逾5%、營收淨額創歷史新高，現金殖利率4.88%，加計股票股利達5.09%，均展現台股基本面。

黃天牧提到，無論是俄烏戰爭延續、主要國家央行持續升息、通膨、主要經濟體經濟成長動能可能趨緩所帶來的經濟下行風險等，都可能影響全球資本市場，都是今年必須特別關切及注意的面向。

黃天牧指出，金管會很難預估今年台股價量表現，不過上市櫃公司無論在財務上的營運表現或非財務上的公司治理、永續及資安等，都持續努力中，未來雖然充滿挑戰，但希望資本市場可以展現韌性、穩健前行。（編輯：潘羿菁）1120112