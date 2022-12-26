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全球景氣降溫恐拉長 財部：國安基金不排除護盤2年

2022/12/26 12:33（12/26 13:03 更新）
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財政部代理部長阮清華26日表示，不排除國安基金會繼續護盤，因為這次經濟狀況比2009金融危機更嚴重一些。圖為台灣證券交易所。（中央社檔案照片）
財政部代理部長阮清華26日表示，不排除國安基金會繼續護盤，因為這次經濟狀況比2009金融危機更嚴重一些。圖為台灣證券交易所。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥台北26日電）國民黨立委林德福今天質詢，如果經濟景氣繼續不回溫，國安基金是否可能陪過年，甚至還陪2年。對此，財政部代理部長阮清華說，「不排除」，因為這次經濟狀況比2009金融危機更嚴重一些。

立法院財政、內政委員會聯席會議今天審查地方稅法通則第4條條文修正草案， 阮清華列席備詢。

林德福質詢，中經院預測明年景氣將呈「內平外冷」狀態。他問阮清華，全球景氣下行，如果經濟成長看不到好轉跡象，股市是否沒有可能出現反彈機會。

對此，阮清華答覆，股市與經濟會連動，國內股市從國安基金進場到現在，目前還是上漲。

林德福再問，國安基金是否陪大家過年。阮清華表示，國安基金只要沒有經過委員會決議退場，國安基金都會在場內維持股市穩定。

林德福質詢，如果經濟景氣不回溫，國安基金是否繼續不退場，不僅陪過年、甚至還陪2年。

對此阮清華說，「這個不排除啦」；這次經濟的狀況比2009年金融危機更嚴重一些，因為持續的時間更長。

國民黨立委洪孟楷質詢時進一步追問，之前都是聽到政府講說現在景氣史上最佳，怎麼現在變成這次經濟的狀況比金融危機更嚴重。

洪孟楷質詢時還追問，阮清華之前答覆林德福時提及國安基金進場不排除陪2年，是因為經濟狀況比2009金融危機更嚴重一些。

阮清華說，他講的「現在的經濟狀況影響比較久」，是這個意思。（編輯：潘羿菁）1111226

#國安基金
#阮清華
#林德福
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