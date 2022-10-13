國安基金成外資提款機？阮清華：不會空手接刀

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立法院司法及法制委員會13日邀請財政部次長暨國安基金執行祕書阮清華（左2）等人列席，專題報告「國際金融動盪，維護資本市場及其他金融市場穩定措施與國家金融安定基金進場護盤使用公務人員退休撫卹基金狀況暨111年度盈虧情形」，並備質詢。中央社記者王騰毅攝 111年10月13日

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（中央社記者王揚宇台北13日電）立委指台積電遭外資大賣，憂心進場護盤的國安基金是否成外資提款機。財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華今天表示，國安基金進場時機絕對不會跟外資對作，也不會用空手接刀的方式處理。

立法院司法及法制委員會今天邀請阮清華等人列席，專題報告「國際金融動盪，維護資本市場及其他金融市場穩定措施與國家金融安定基金進場護盤使用公務人員退休撫卹基金狀況暨111年度盈虧情形」，並備質詢。

民進黨立委陳歐珀質詢時提到，最近看到外資大賣台積電，而國安基金進場大買台積電，是否有這種情況。

阮清華說，台積電占台股的權值比例非常高，甚至台積電一天的跌幅，就占當天跌幅的一半；台積電因為權值高，如果要讓股市穩定，台積電是很關鍵的股票。

至於外資大賣台積電，國安基金大買，國安基金會不會變外資的提款機，阮清華強調，國安基金處理時會非常注意這件事情，而國安基金進場的時機拿捏，絕對不會跟外資對作，這是重要原則，國安基金會適度調整，不會用空手接刀的方式處理。

國民黨立委曾銘宗表示，金管會書面報告提到，金管會將持續觀察現行已採措施的執行情形，強化健全整體資本市場體質，適時採行相關措施；曾銘宗質詢，金管會最強的措施為何，會不會停市。

列席的金管會證券期貨局長張振山說，市場是動態的，管理措施也是動態處理，沒有絕對的事情，要看市場狀況做決定。

對於阮清華說國安基金的操作模式，很重要的是點火功能，曾銘宗表示贊同，但他擔心熄火怎麼辦；阮清華說，會盡力來做，而很多事情要跨部會合作，不是靠單一的國安基金就可以來穩定股市。

曾銘宗說，國安基金只有新台幣5000億元，也是最後籌碼，如果有過度的政治考慮，會傷害國安基金穩定股市的最後功能；阮清華指出，7月獲授權進場時完全沒有考慮、完全沒有涉及政治問題，純粹要穩定市場。（編輯：郭無患）1111013