阮清華：台股基本面非常穩健 國安基金一直在場內

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（中央社記者王揚宇台北13日電）財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華今天表示，國安基金會用有限資源穩定股市，一向都是積極進場，也一直都在場內，「我們的基本面還是非常穩健」，本益比已低於10倍，他保持樂觀態度。

立法院司法及法制委員會今天邀請阮清華等人列席，專題報告「國際金融動盪，維護資本市場及其他金融市場穩定措施與國家金融安定基金進場護盤使用公務人員退休撫卹基金狀況暨111年度盈虧情形」，並備質詢。

阮清華會前接受媒體聯訪，被問到台股這幾天探底、成交量比較低迷，國安基金有無可能加碼；他說，國安基金會看市場的狀況，盡量用有限的資源來穩定股市。

市場憂心，這波外資賣壓頗強，國安基金是否在觀望，阮清華表示，沒有觀望，國安基金一向都是積極進場，外資的確這幾天賣得比較多，昨天賣新台幣100多億元、前天賣300多億元，的確壓力比較重一些，會密切關注。

至於國安基金是否會繼續進場，阮清華表示，一直都在進場，7月12日接受授權進入市場護盤，所以一直都在場內。

阮清華並指出，國內股市受到國際影響蠻大，國外一些不確定因素還是相當多，會密切關注這些因素，也會採取適當的措施穩定股市。

阮清華不預測股市反彈時機，他說，這要看國際經濟狀況有沒有穩定下來，因為通膨、升息問題造成終端需求減弱、經濟成長減緩的問題，這些對產業影響的程度怎麼樣，會密切關注，並表示，今天台積電、大立光有法說會，可以密切關注一下。

阮清華強調，每個人對風險的承受跟對股市的看法都不一樣，有些人認為現在是危機入市的時候，有些人認為現在還在高檔，每個人風險認知不一樣，投資人會做理智的判斷。

阮清華最近曾說壓力比較大，中午都沒有休息，他今天答覆媒體詢問時表示，希望可以休息，只要投資人大家有信心。

阮清華強調，「我們的基本面還是非常穩健」，當然難免會受到國際經濟情勢的影響，但是如果跟其他國家比較，基本面還是相當穩健，投資人可以理性思考，現在的本益比已經低於10倍、殖利率是全球最高的，上市櫃公司前3季都創歷史新高，到現在還沒受到影響，他對後續發展保持樂觀態度。（編輯：郭無患）1111013