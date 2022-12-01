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台股重返萬五國安基金可退場？ 官員：市況還不穩定

2022/12/1 16:01
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（中央社記者張璦台北1日電）台股今天重返萬五大關，國安基金官員表示，影響市場穩定的通膨、升息等4大關鍵因素仍在發展當中，且經濟成長放緩，終端需求降溫，也令人擔憂，國安基金退場需綜合判斷，目前市況還不穩定。

國安基金7月12日晚間召開臨時委員會授權進場護盤，當天台股盤中最低13928點，距離今年高點18619點，跌幅達25.19%；不過，美國聯準會（Fed）放鴿，激勵美股飆漲，帶動台股今天躍上萬五關卡，國安基金後續動向、績效受矚。

國安基金官員今天受訪表示，明年1月15日前將召開例會，屆時會公布最新財報，國安基金「賺賠不是重點」，關鍵是股市要穩定，目前績效還好。

至於退場是否會列為下次例會討論議題，國安基金官員指出，一切需要綜合判斷、繼續觀察，如果股市穩定的話，自然很容易達成共識；儘管今天台股上漲，但開高走低，顯示變數仍多，目前市況還不穩定。

針對關注指標為何，國安基金官員表示，通膨、升息、俄烏戰爭、中國封控都還在發展中，且全球經濟成長趨緩，終端需求降溫，這一部分也令人擔憂、得密切留意。（編輯：潘羿菁）1111201

#國安基金
#台股
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