中研院經濟所估明年經濟成長2.41% CPI仍高於2%

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中研院經濟所公布經濟預測，大幅下修2022年經濟成長率至2.94%，預期2023年僅2.41%。圖為高雄民眾到鳳山區一處賣場採買民生用品。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）中研院經濟所今天公布經濟預測，考量全球景氣降溫，拖累台灣外貿與投資表現，預期今明兩年經濟成長都無法「保3」，估2023年僅2.41%，為所有智庫最悲觀，且預測明年消費者物價上漲率（CPI）仍高於2%。

中研院經濟所指出，今年俄烏戰爭衝擊延續、全球通膨高漲，加上主要國家央行緊縮貨幣，衝擊終端需求，台灣出口與投資嚴重受創，因而大幅下修2022年經濟成長率至2.94%，明顯低於7月預測數3.52%。

展望2023年，中研院經濟所表示，隨著國境開放，消費動能可望持續提升，但全球景氣降溫，廠商庫存壓力持續，台灣外貿與投資將繼續低迷不振，預期明年經濟成長率僅2.41%。

和其他預測機構相比，中央銀行估明年經濟成長率為2.53%、主計總處估2.75%；國內智庫方面，中經院、台經院分別估明年為2.72%、2.91%，中研院經濟所看法為目前各機構最悲觀。

中研院經濟所研究員周雨田並以「外需劇減、景氣趨緩」形容2023年台灣經濟情勢概況。

不過中研院經濟所表示，隨著疫情朝輕症化、與病毒共存方向發展，商業活動恢復活絡，明年邊境管制放寬之下，將為消費與服務業帶來較大復甦空間，預期2023年實質民間消費成長率為4.51%。

民間投資則受到全球經濟放緩，影響企業投資步調，設備投資意願轉為保守，資本支出放緩；中研院經濟所認為，2023年在高基期因素下，實質民間投資年成長為1.95%，和2022年的7.15%相比，明顯下滑。

物價方面，明年物價上漲趨緩，預測2023年消費者物價上漲率（CPI）為2.15%，仍高於2%。

中研院經濟所提醒，近期國際貨幣基金（IMF）與經濟合作暨發展組織（OECD）再次下調對2023年全球經濟及世界貿易量的成長預期，而美國通膨問題難解，歐洲受困於能源危機，以及中國大陸防疫政策急轉彎的後續發展，都增加全球經濟萎縮甚至停滯性通膨的風險，也將進一步牽動台灣經濟表現，必須審慎關注。（編輯：張均懋）1111222