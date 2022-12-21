物價漲幅未達門檻 財部：明年綜所稅免稅額等不調整

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（中央社記者張璦台北21日電）財政部今天公布2023年綜所稅扣除額、免稅額等最新調整結果，由於2022年物價漲幅未達3%法定調整門檻，多數民眾適用的免稅、扣除額確定不動；也就是說，一般免稅額維持新台幣9.2萬元、單身者標扣額12.4萬元，並於2024年申報適用。

不過，在最低稅負制方面，企業基本所得額免稅額度將從50萬元調升至60萬元，估計減稅利益為4500萬元。

賦稅署今天在例行記者會中指出，綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額、課稅級距金額及退職所得定額免稅金額，依所得稅法規定，每遇消費者物價指數較上次調整年度的指數，上漲累計達3%以上時，將按上漲程度調整。

賦稅署表示，2023年綜所稅相關6大項目與2022年相比，消費者物價指數至今漲幅2.98%，確實很接近，但未達法定門檻，依規定這次不調整。

也就是說，2023年綜所稅一般免稅額將維持9.2萬元，70歲以上免稅額維持13.8萬元，區分5%、12%、20%、30%及40%的稅率門檻不會調整，單身者標準扣除額維持12.4萬元、有配偶者24.8萬元，薪資所得與身心障礙特別扣除額也都將維持20.7萬元，2024年5月報稅適用。

不過根據央行最新發布2023年物價指數年增1.88%，顯示明年物價仍有壓力，是否會帶動2024年綜所稅免稅額等順利上調，官員指出，近兩年國際情勢特殊，COVID-19疫情、俄烏戰爭和供應鏈亂流影響，大宗物資價格走高，但明年情勢為何，目前還無法斷言。

遺產稅及贈與稅免稅額方面，由於最新物價水準與前次調整、即2022年相比，上漲幅度低於10%調整門檻，2023年遺產稅免稅額、贈與稅免稅額都不會調升，分別維持1333萬元、244萬元。

至於營利事業及個人所得基本稅額條例（最低稅負制）部分，調整基準為消費者物價指數較上次調整年度指數上漲累計達10%以上。

賦稅署指出，目前企業基本所得免稅額度為50萬元；個人最低稅負制免稅額度則為670萬元、保險死亡給付免稅額度為3330萬元；企業與個人上次調整年度分別為2013年與2014年。

其中，營利事業部分，累計漲幅已達10.55%，按公式計算後，從50萬元調整至60萬元，估計稅收影響數為4500萬元；至於個人方面，上漲約9.49%，未達調整門檻。（編輯：潘羿菁）1111221