蘇貞昌核定2023年不漲健保費 紓困資金申請延長

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（中央社記者賴于榛台北15日電）行政院長蘇貞昌今天說，為免加重民眾負擔，他昨天已核定明年全民健康保險一般保險費率不調漲。且為持續協助受疫情衝擊的企業與商家，中小企業紓困貸款、新創事業紓困融資加碼申請期都延長到明年4月。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會，轉述蘇貞昌院會發言。除了中小企業紓困貸款、新創事業紓困融資加碼申請延長，蘇貞昌還表示，攤商、小吃店依法核實調降查定營業稅額措施，也延長到明年6月。預計這2項措施會有50萬家企業或商家受惠。

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衛生福利部全民健康保險會11月召開委員會議，審議健保署提報的112年度保險費率方案，審議結果建議維持現行費率5.17%不調整。蘇貞昌今天說，為體恤疫情期間許多民眾的辛苦，避免加重負擔，他昨天也已經核定明年度的全民健康保險一般保險費率維持不調。

另外，蘇貞昌日前指示，將大宗物資等關鍵原物料減徵稅負措施延長至明年3月；他今天表示，已於昨天正式核定同意。整體來說，自2021年起，政府為了穩定物價共連續推出6波減免稅賦措施，補貼相關原物料產業約新台幣474億元。（編輯：翟思嘉）1111215