央行升息半碼打通膨 2023年經濟成長率下修至2.53%

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）中央銀行今天舉行第4季理監事會，決議升息半碼，符合市場預期；在國內外經濟放緩之際，央行仍決定利率連4升，關鍵在於打擊通膨預期，以達穩定物價的效果。

對於台灣經濟表現，央行表示，最近幾個月國內CPI年增率回降，全年仍將高於2%，明年則可望降至2%以下；明年全球景氣走緩且下行風險續增，影響國內出口與投資動能，預期國內經濟成長降溫，央行下修2023年經濟成長率至2.53%，低於9月預測值2.90%。

中央銀行總裁楊金龍坦言「我們經濟成長下修比較大」，並指出國內景氣放緩，是這次緊縮力道相對溫和的重要因素。

雖然國內經濟降溫，央行認為調升政策利率，持續緊縮貨幣政策，有助抑制國內通膨預期心理，達成促進物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展的政策目標，因此理事會同意調升政策利率半碼（0.125個百分點），今年以來四度升息。

央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.625%、2%及3.875%調整為1.75%、2.125%及4%，自今年12月16日起實施。

對於物價走勢，央行估2022年CPI、核心CPI年增率分別為2.93%及2.59%，明年CPI及核心CPI則分別年增1.88%及1.87%。

央行表示，考量明年全球經濟下行風險明顯上揚、全球通膨壓力稍緩但後續發展存在不確定性，央行未來仍將密切關注主要經濟體貨幣政策動向、國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候等對國內物價、經濟與金融情勢影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定。（編輯：潘羿菁）1111215

（中央社製圖）