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穩股市穩消費 學者：央行12月升息半碼機率高

2022/12/1 19:51（12/1 21:10 更新）
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美國聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊號，外界關注台灣央行12月是否繼續升息，中研院及中經院學者認為，央行12月升息半碼（0.125個百分點）較妥適。（中央社檔案照片）
美國聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊號，外界關注台灣央行12月是否繼續升息，中研院及中經院學者認為，央行12月升息半碼（0.125個百分點）較妥適。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北1日電）美國聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊號，強化市場對聯準會12月升息2碼的預期，外界關注台灣央行12月是否繼續升息，中研院及中經院學者今天發表看法，認為從防止資金外流、穩住內需動能等考量，央行12月升息半碼（0.125個百分點）較妥適。

今年以來，美國聯準會（Fed）為了打擊通膨，大展鷹派作風，累計已升息15碼（1碼為0.25個百分點）；台灣方面，央行三度調升政策利率，累計升息2碼（0.5個百分點），並二度調升新台幣存款準備率，共計0.5個百分點。

相較美國聯準會激進升息，台灣央行作風明顯偏鴿，對於央行12月是否繼續升息，中央研究院經濟所研究員簡錦漢今天於中經院記者會上發表看法，他表示，台灣通膨並不嚴重，美國聯準會12月還會升2碼，台美利差持續擴大將加速資金外流，「台灣沒有其他問題，就是跟美國的利差問題」。

簡錦漢指出，今年以來新台幣貶得很兇，匯率波動太大不是好事，對物價也有負面影響，央行為了維持市場穩定，應會升息半碼因應。

中經院院長張傳章則說，展望明年經濟走勢，外需走弱，投資動能也可能放緩，如何穩住消費非常重要；如果央行不升息，利差因素將使資金外流，不利股市表現，也將進一步影響消費動能，「這不見得是好事」。

張傳章認為，利差與資金流動息息相關，這幾天「好不容易錢又流進來了」，股市穩定，對於消費也會有正面影響；考量資本市場穩定，合理推測央行應該會升息半碼。

台灣央行今年貨幣政策基調維持緊縮，並採價量並行的方式，調升政策利率及存款準備率，不過學者對於調升存準率大有意見，東吳大學商學院講座教授許嘉棟日前就在中研院研討會上抨擊此作法是「慷銀行之慨」。

許嘉棟認為，調升存準率是強力收回市場資金的作法，但並非只有這個選項，央行還可以透過多發行2年期、3年期等長天期定期存單的公開市場操作收回市場資金，只是利息成本較高。

央行在有其他選項的情況下，還是選擇調升存準率，許嘉棟認為，這樣的做法形同賺了銀行的錢、慷銀行之慨，最後還是全民負擔。

張傳章今天表示，他認同許嘉棟的論點，金融業現在很辛苦，金管會也很努力撐住金融業，央行調升存準率的副作用卻是由金融業承擔；簡錦漢也說，以台灣當前經濟情勢，不需要用到存準率解決問題。（編輯：楊凱翔）1111201

#央行
#許嘉棟
#張傳章
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