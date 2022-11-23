升息發酵房市降溫 10月新增房貸探8個月最低

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）中央銀行今天公布10月五大銀行新承做房貸金額降至新台幣472.72億元，創下近8個月最低水準，房貸利率則續揚至1.827%，為逾6年半新高，顯見升息發威，已讓房市買氣明顯降溫。

央行統計10月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新增房貸利率為1.827%，不只連11漲，更創下2016年3月以來的新高紀錄。

房貸利率「漲」聲響起，加重購屋族利息負擔，連帶澆熄房市熱情，10月五大銀行新承做房貸金額472.72億元，較9月減少74.49億元，下探今年3月以來最低水準。

央行經研處副處長蔡惠美直言，10月五大銀行新承做房貸金額往下走，與10月六都建物買賣移轉棟數月減6.87%呈現的趨勢一致，「反映房市買氣比較保守」。

蔡惠美進一步分析影響房市買氣的因素，央行升息效應發酵、經濟前景不確定性攀高，加上金融市場震盪，均使買方做出購屋決策前，態度更審慎。

再從銀行面來看，蔡惠美指出，銀行今年對於風險性資產的控管更謹慎，當買方與銀行面態度都轉趨保守，也會影響房市需求。

不過觀察信義房屋房價指數，房市降溫之下，10月台北市房價指數仍月增1.86%，新北市則月減1.73%。蔡惠美認為，台北市新增供給較少，房價較有支撐力道。（編輯：潘羿菁）1111123