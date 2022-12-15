央行再升息半碼 青安房貸利率將逼近2%大關

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（中央社記者張璦台北15日電）央行今天宣布再升息半碼，將牽動郵儲利率走揚，若足額反映，公股銀行開辦青年安心成家購屋貸款，一段式機動利率料將來到1.9%。

中央銀行今天舉行第4季理監事會議，決議升息半碼（0.125個百分點）、利率「連4升」，中華郵政料將調整存款利率，將牽動青安房貸利率，同步調高0.125個百分點。

現行的青安一段式機動利率，是按中華郵政2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率為「基準利率」，自央行9月升息後為1.345%，再固定加碼0.555%，機動計息，其中基準利率減升半碼，因此目前一段式機動利率為1.775%，是首購房市地板價。

如今央行再升息半碼，青安房貸一段式機動利率料將來到1.9%，逼近2%大關。

至於今年底到期的基準利率減升優惠，知情人士先前指出，財政部提報行政院的版本為擬延長1年，具體結果待行政院拍板。（編輯：潘羿菁）1111215