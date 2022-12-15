央行貨幣政策基調溫和緊縮 明年第1季升息可望見頂

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（中央社記者潘姿羽、蘇思云台北15日電）央行理監事會今天決議升息半碼，利率「連4升」。至於後續貨幣政策動向，總裁楊金龍強調取決於經濟數據（data dependent），他提醒，雖然通膨降溫，明年首季核心CPI還是高於2%，暗示明年第1季仍有可能升息。

央行今天召開第4季理監事會議，決議調升政策利率半碼（0.125個百分點），停止調升存準率。楊金龍表示，這次貨幣政策基調為「溫和緊縮」。

全球經濟成長放緩，央行對於台灣經濟展望也趨於保守，估今、明年經濟成長率都不保3，分別下修2022年、2023年經濟成長率至2.91%及2.53%；對於明年物價預測則維持不變，估2023年消費者物價上漲率（CPI）及核心CPI為1.88%及1.87%。

媒體詢問，明年台灣CPI已經回落至2%以下，是否代表央行不需要繼續升息。

楊金龍強調，央行貨幣政策取決於經濟數據，央行必須確認通膨率在2%以下，如果可以很確定通膨低於2%，「（停止升息）應該是可以的」

儘管央行及主計總處都認為明年全年平均CPI低於2%，但楊金龍表示，根據央行預測，明年第1季CPI及核心CPI年增率分別為2.35%、2.44%，第2季才會降至1.64%與1.93%；這番話顯示央行明年第1季仍存在升息可能。

楊金龍並指出，現階段對物價看法都還是預測階段，後續走勢存在許多不確定性，國際原物料價格變化、地緣政治風險等因素等影響，都必須持續關注。（編輯：林淑媛）1111215