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談5年央行總裁心情 楊金龍：「平時如戰時」謹慎以對

2022/12/15 19:18
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（中央社記者蘇思云、潘姿羽台北15日電）央行總裁楊金龍今天談到5年來心情，對央行而言，2018年以來年年有不同挑戰，今年俄烏戰爭、各國實施緊縮貨幣政策也衝擊經濟，他認為「平時如戰時」，面對大小挑戰都要嚴肅面對。

中央銀行今天舉行第4季理監事聯席會議，並在傍晚舉行會後記者會，由於楊金龍任期到明年2月，外界視這次理監事會議為楊金龍的「期末考」。

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媒體詢問楊金龍過去5年來的心情，楊金龍表示，從2018年發生美中貿易衝突，2019年底爆發疫情，2020年許多國家經濟出現衰退、物價出現負成長，2021年台灣因為防疫措施得宜，生產沒受到影響，勞動市場也呈現溫和，2021年對台灣來說有很多利多，上市櫃公司也賺很多。

楊金龍表示，今年初發生俄烏戰爭，各國陸續實施緊縮貨幣政策，也影響台灣的經濟。回顧這5年，對央行來說是很大的挑戰，每年挑戰好像有升高趨勢，「平時如戰時」，平時也要很謹慎，面對大小挑戰都要嚴肅面對。（編輯：林淑媛）1111215

#楊金龍
#央行
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