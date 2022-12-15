央行再升息半碼 房仲：20年期千萬房貸月付逾5萬

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（中央社記者賴言曦台北15日電）中央銀行第4季理監事會決議升息半碼（0.125個百分點），房仲指出，以五大行庫10月平均房貸利率1.827%計算足額反應，房貸利率將達1.952%；若以新台幣1000萬元、20年期本息均攤繳付房貸，每月將需負擔5萬361元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，央行自3月底到9月連續升息3次達2碼後，今天宣布再升息半碼。五大行庫平均房貸利率由3月的1.378%拉升至10月的1.827%後，若此次足額反應升息半碼，平均房貸利率將達1.952%，逼近2%水準。

房仲業者以新台幣1000萬元、20年期本息均攤方式繳付房貸推算，3月升息前的利率1.378%，每月須付4萬7696元的貸款本利和；今天宣布再升息半碼後，恐將推升平均房貸利率來到1.952%，以同樣貸款條件，每月將負擔5萬361元，與3月升息前相比，每月增加2665元，一年多付約3萬1980元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，升息導致房貸加壓，不少民眾期待能靠加薪來補貼，但據主計總處最新薪資統計，2022年受僱員工平均每月經常性薪資，目前為4萬4339元，僅比去年4萬3209元增加1130元，與房貸每月增加的金額相差快3倍，意即需要3倍速加薪，才能填補升息造成的房貸增額。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，升息半碼幅度不大，但今年累計已升息4次，調升政策利率背後牽動包含土建融、以房養老，壽險業投資不動產標準等，不動產結構產生質變，面對2023年景氣不佳，投資自用需求下滑，房市表現很難樂觀。（編輯：張良知）1111215