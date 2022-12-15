更多編輯台推薦新聞：
東部海域6.2地震 未來3天留意規模4以上餘震
生活

東部海域6.2地震 未來3天留意規模4以上餘震

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手
政治

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝祈禱照瘋傳
運動

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝祈禱照瘋傳

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
央行升息
新聞專題
央行升息
首頁 / 產經

央行再升息半碼 房仲：20年期千萬房貸月付逾5萬

2022/12/15 20:34（12/15 20:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市北投區住宅房屋。（中央社檔案照片）
圖為台北市北投區住宅房屋。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北15日電）中央銀行第4季理監事會決議升息半碼（0.125個百分點），房仲指出，以五大行庫10月平均房貸利率1.827%計算足額反應，房貸利率將達1.952%；若以新台幣1000萬元、20年期本息均攤繳付房貸，每月將需負擔5萬361元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，央行自3月底到9月連續升息3次達2碼後，今天宣布再升息半碼。五大行庫平均房貸利率由3月的1.378%拉升至10月的1.827%後，若此次足額反應升息半碼，平均房貸利率將達1.952%，逼近2%水準。

房仲業者以新台幣1000萬元、20年期本息均攤方式繳付房貸推算，3月升息前的利率1.378%，每月須付4萬7696元的貸款本利和；今天宣布再升息半碼後，恐將推升平均房貸利率來到1.952%，以同樣貸款條件，每月將負擔5萬361元，與3月升息前相比，每月增加2665元，一年多付約3萬1980元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，升息導致房貸加壓，不少民眾期待能靠加薪來補貼，但據主計總處最新薪資統計，2022年受僱員工平均每月經常性薪資，目前為4萬4339元，僅比去年4萬3209元增加1130元，與房貸每月增加的金額相差快3倍，意即需要3倍速加薪，才能填補升息造成的房貸增額。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，升息半碼幅度不大，但今年累計已升息4次，調升政策利率背後牽動包含土建融、以房養老，壽險業投資不動產標準等，不動產結構產生質變，面對2023年景氣不佳，投資自用需求下滑，房市表現很難樂觀。（編輯：張良知）1111215

#郎美囡
#陳定中
#徐佳馨
延伸閱讀
聯準會調升利率2碼 升息放緩但頂點預測上修美國11月通膨率7.1%低於預期 投資人歡騰歐美通膨趨緩 11月台灣金融風險指數降至今年次低中經院下修2023年經濟成長率至2.72% 估CPI低於2%青安房貸利率減半碼優惠擬展延一年 待政院拍板
郎美囡
六都10月移轉年減28% 專家：買賣方對房價沒共識缺工缺料效應 全台6區獨棟透天第3季房價年漲逾2成
陳定中
房仲：上半年購屋熱門路段 桃園文化一路居首
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀