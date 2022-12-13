美國11月通膨率7.1%低於預期 投資人歡騰

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美國勞工部13日公布，11月消費者物價指數年增7.1%，低於市場預期，也是近一年來最低水準。圖為紐約民眾在曼哈頓中城一間超市購物。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年12月13日

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（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）美國通貨膨脹顯著降溫，11月消費者物價年增7.1%，低於市場預期，創去年12月以來新低。通膨逐步遠離年中所創40年高點，聯準會後續升息壓力減輕，美股開盤大漲。

美國勞工部今天公布，11月消費者物價指數（CPI）年增率從10月的7.7%降至7.1%，低於市場預期的7.3%，比6月衝上的40年高點低2個百分點。如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增6%，低於10月的6.3%及市場預期的6.1%。

至於單月物價變化，經季節調整，11月CPI上漲0.1%，漲幅小於10月的0.4%及市場預期的0.3%；核心物價月增0.2%，創去年8月以來新低，10月漲幅及市場預期值都是0.3%。

這份數據令投資人信心大振，美股開盤大漲，道瓊工業指數一度漲逾600點，標準普爾500指數及那斯達克綜合指數漲幅分別達2.5%、3.3%。

聯邦準備理事會（Fed）對抗高通膨，自3月起連6度升息，近4次升幅都是過去罕見的3碼，衝擊股市與房市。聯準會今天召開例會，投資人普遍預期明天將宣布升息2碼（0.5個百分點），聯邦資金利率目標區間升到4.25%至4.5%，為2007年12月以來最高水準。

美國通膨從去年竄升，經濟逐步走出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行陰影時，超低利率與財政刺激碰上供應鏈受阻，旺盛消費需求難以滿足。今年2月俄烏戰爭爆發，能源等大宗商品價格飆漲，全球通膨情勢惡化，多國央行被迫積極緊縮貨幣政策。

年中以來，美國汽油價格走低，加上供應鏈瓶頸緩和，貨品通膨趨緩。但勞動市場吃緊，工資迅速成長，服務通膨在民眾仍有閒錢花的背景下加劇。

此外，房租在購屋市場急凍時居高不下，近幾個月成為核心通膨主要動力來源，11月也不例外。根據勞工部數據，11月包含房租的居住費用攀升0.6%，房租則上漲0.8%。

不過，房租通常是每年簽約時確定，物價數據反映的房租變化是落後指標。近期租屋市場開始出現冷卻跡象，房租漲勢趨緩預計反映在明年的通膨數據上，整體通膨進一步降溫，將讓聯準會官員一整年積極升息後有放慢腳步的空間。

聯準會明天除宣布利率決策外，也將公布官員最新經濟預測。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）是否在記者會釋出更多明年利率走勢風向，深受矚目。（編輯：林憬屏）1111213