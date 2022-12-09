中經院下修2023年經濟成長率至2.72% 估CPI低於2%

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中經院9日發布經濟預測，分別下修2022年及2023年經濟成長率至3.04%與2.72%，明年景氣呈現「內平外冷」。圖為民眾在台北市北投中繼市場採買。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）全球景氣持續放緩，連帶影響台灣經濟表現，中經院今天發布經濟預測，分別下修2022年及2023年經濟成長率至3.04%與2.72%，明年景氣呈現「內平外冷」。

中經院今天舉行2023年經濟展望論壇—全球景氣震盪之挑戰與契機論壇，會中發布最新經濟預測，相較於10月預測2022年經濟成長率3.28%及2023年的2.81%，這次預測對今明年成長率雙雙下修。

中經院說明，俄烏戰爭仍未平息、美國通膨未達標，以及美國聯準會持續升息、美中貿易科技戰劍拔弩張等情勢下，全球經濟成長率預估低於2%，低成長造成國際貿易成長衰退，進而衝擊台灣經濟，使國內成長模式呈現「內平外冷」。

雖然下修經濟展望，中經院院長張傳章表示，國際景氣疲軟，台灣難免受影響，今年經濟成長率估仍有3.04%，已經連續4年經濟成長達3%之上，在全球景氣一片低迷之際，台灣有這樣表現相當不容易。

中經院副院長王健全進一步指出，很多人疑惑今年上半年經濟表現還很好，怎麼下半年急轉直下，其實上半年的熱絡情況是去年延單至今年，到了下半年，新增訂單不見了，又累積很多庫存待消化，經濟成長腳步因而放緩。

物價方面，中經院預估2023年台灣消費者物價上漲率（CPI）為1.97%，已經略低於2%，和2022年預估值2.94%相比，顯著回落。

展望台灣經濟前景，風險與機會並存，中經院指出，主要國家經濟景氣衰退，金融風暴陰影籠罩，以及各國通膨、貨幣政策與美元走勢對國際金融市場衝擊，中國封控措施對全球經濟影響等不確定性，必須持續關注。

政治大學創新國際學院暨台灣研究中心副院長暨執行長連賢明則點出台灣發展3大契機，一是全球供應鏈重組，台灣投資升溫、研發加速，第二，兩岸關係緊繃，是台灣品牌的好時機，「台灣很少有這個機會受到全球重視」。

連賢明舉例，以泡麵來說，台灣、日本、韓國泡麵擺在一起，台灣就是比較便宜，某種程度與國際知名度有關，韓國用文化強化國家品牌，台灣過去較難做到；台灣應該把握現在國際曝光度大大提升的契機，想辦法提升附加價值。

第三個契機是勞動市場緊繃，就業薪資開始上漲。連賢明指出，過去20年台灣最常被詬病薪資停滯，探究背後原因，企業出走、台灣又沒辦法吸引國際投資是關鍵，近期外商在台持續增加研發投資，可望帶動薪資走揚。（編輯：潘羿菁）1111209