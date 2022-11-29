台灣存4大經濟不確定性 主計總處點名歐美晶片法案

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主計總處29日宣布下修今明年經濟成長率至3.06%及2.75%，並特別點名國外晶片法案是影響台灣經濟前景的重要不確定性。（中央社）

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）主計總處今天宣布下修今明年經濟成長率至3.06%及2.75%，值得注意的是，主計總處特別點名國外晶片法案是影響台灣經濟前景的重要不確定性，顯見主計總處也密切關注半導體競爭態勢對台灣產業的影響。

主計總處今天公布經濟預測，估2022年、2023年經濟成長率分別為3.06%及2.75%，宣告明年「保3」恐落空。

此外，主計總處列出影響台灣經濟前景的4大不確定性，分別是中國大陸封控措施調整進程對全球經濟的影響，各國貨幣政策與美元走勢對國際金融市場的衝擊，美國晶片法案及歐洲類似法案對全球半導體供應鏈調整的影響，以及俄烏戰爭、中東地區地緣政治風險與極端氣候等對國際原物料價格走勢的影響。

觀察過去主計總處所列的不確定性，多是地緣政治、主要經濟體貨幣政策走勢等大方向議題，這次具體點出「晶片法案」、「半導體」特定政策與產業，相當罕見。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，歐美的晶片法案對於台灣產業有直接及間接的影響，當法案限制設備或特定技術不能出口，會直接影響國內業者出口，若是限制有些項目不得在中國生產，則間接影響業者下單，或是得轉移至其他地方生產，甚至客戶不一定再對台灣下單。

「我們覺得是影響關鍵產業的重要因素」，蔡鈺泰坦言，國際晶片法案措施對於台灣廠商未來生產、出口具有不確定性，半導體又是重點產業，儘管現在難以量化國外晶片法案的影響程度，這仍是影響台灣經濟走勢的重要不確定因素，值得密切關注。（編輯：潘羿菁）1111129