孫曉雅：台積電赴美設廠是市場導向決定

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美國在台協會（AIT）處長孫曉雅29日表示，台積電赴美設廠是市場導向決定，不會影響美國根據台灣關係法對台的支持。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天表示，台積電赴美設廠是市場導向決定，不會影響美國根據台灣關係法對台的支持，她將參加台積電在鳳凰城設廠的相關巡迴活動。

孫曉雅（Sandra Oudkirk）今天舉辦她自去年7月上任以來的第二場記者會。媒體提問，台積電到美國亞利桑那州設立5奈米晶圓廠，是否將影響台灣安全，讓美國更沒有動機保護台灣。

孫曉雅回應時打趣，她在台灣期間對半導體知識增長很多，「感覺簡直快取得半導體碩士學位」。她表示，台積電決定赴美進行多元化生產，這是由市場考量推動的決定，美國所做的只是提供獎勵措施，並與其他地點競爭。

孫曉雅表示，台積電赴美設廠，不會影響美國在台灣關係法下對台的支持，台美簽署台灣關係法時，台灣還不是半導體產業的全球要角，美台關係是奠基在各種不同議題上，包括人與人關係、貿易等，「台積電單一的決定，儘管是很大的投資決定，不會改變任何事情」。

媒體詢問，AIT認為在美中領導人的「拜習會」後，兩岸關係將更和緩或緊張。孫曉雅表示，他認為拜習會成果豐富，面對面會晤很重要，會後許多觀察家都表達對美中關係感到更放心，會中談到許多美中可以共同合作的領域。

孫曉雅說，她也樂見美中在領袖之外其他層級都有接觸，包括美中國防部長見面，國務卿布林肯將訪問中國等，雖還沒有確定的日期，她相信談論的主題可能跟拜習會延續議題有關，但具體話題她尚無資訊可以分享。

媒體詢問，傳聞台灣擬將徵兵役期延長到一年是依據美國建議。孫曉雅表示，美國本身沒有全民義務兵役制，也不會對全球各地夥伴採取此類建議，各地夥伴應自行按照社會需求，決定自己的兵役制度。

對於美國新任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）是否可望來台訪問。孫曉雅表示，美國是三權分立的國家，國會議員會自行決定要去哪旅行，AIT扮演的是支援角色，會去接機、安排旅館，但AIT的立場不會對此說「來或不來」，她沒有相關資訊。（編輯：林興盟）1111129