更多編輯台推薦新聞：
影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠
運動

影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產
生活

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

台積電加碼美國蓋3奈米廠？經部：先進製程在台不變

2022/11/10 14:05（11/10 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外媒報導指台積電將在美國亞利桑那州擴大投資建置3奈米廠。經濟部10日強調，台積電先進製程留在台灣的方向不會改變。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
外媒報導指台積電將在美國亞利桑那州擴大投資建置3奈米廠。經濟部10日強調，台積電先進製程留在台灣的方向不會改變。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北10日電）外媒報導指台積電將在美國亞利桑那州擴大投資建置3奈米廠。經濟部今天強調，台積電投資計畫都是按部就班，並持續投資台灣、先進製程留在台灣的方向不會改變。

因全球地緣政治風險等因素，各界高度關注台積電在台灣與其他國家的投資動向。華爾街日報引述知情人士報導，台積電將在美國亞利桑那州擴大投資，建置一座3奈米廠。

經濟部發布聲明指出，就其對台積電的了解，台積電的投資計畫都是按部就班，包括高雄的投資計畫、新竹的2奈米廠計畫都在持續進行，而對於竹科龍潭園區的擴大計畫，政府也已啟動。

經濟部強調，景氣循環是影響廠商建廠時，考量需不需要每一個工程都趕工的因素，但台積電持續投資台灣、先進製程也留在台灣，這個方向不會改變。

經濟部說明，對於美國的投資，台積電已有說明，目前進行的是第1期5奈米廠，只是基於建廠成本考量，把未來可能利用的建築一起考慮進去，且台積電也說明尚未確定亞利桑那州晶圓廠2期的規劃。

經濟部重申，以台灣半導體聚落的效率及完整程度，台積電大多數的產能及先進製程，都會留在台灣。（編輯：潘羿菁）1111110

延伸閱讀
台積電高雄設廠進度放緩？陳其邁：期程沒改變外媒報導美國建3奈米廠 台積電：尚未確定二期計畫台積電布局海外 專家：台灣仍是最先進製程生產基地台積電高雄7奈米廠進度放緩？經長：沒有說不做傳1奈米落腳桃園龍潭 台積電：不排除任何可能性傳客戶砍單影響供應鏈訂單 台積電：3奈米進度不變
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電10月營收2102.66億元 創次高