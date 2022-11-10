台積電加碼美國蓋3奈米廠？經部：先進製程在台不變

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外媒報導指台積電將在美國亞利桑那州擴大投資建置3奈米廠。經濟部10日強調，台積電先進製程留在台灣的方向不會改變。（圖取自台積電網頁tsmc.com）

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（中央社記者鄭鴻達台北10日電）外媒報導指台積電將在美國亞利桑那州擴大投資建置3奈米廠。經濟部今天強調，台積電投資計畫都是按部就班，並持續投資台灣、先進製程留在台灣的方向不會改變。

因全球地緣政治風險等因素，各界高度關注台積電在台灣與其他國家的投資動向。華爾街日報引述知情人士報導，台積電將在美國亞利桑那州擴大投資，建置一座3奈米廠。

經濟部發布聲明指出，就其對台積電的了解，台積電的投資計畫都是按部就班，包括高雄的投資計畫、新竹的2奈米廠計畫都在持續進行，而對於竹科龍潭園區的擴大計畫，政府也已啟動。

經濟部強調，景氣循環是影響廠商建廠時，考量需不需要每一個工程都趕工的因素，但台積電持續投資台灣、先進製程也留在台灣，這個方向不會改變。

經濟部說明，對於美國的投資，台積電已有說明，目前進行的是第1期5奈米廠，只是基於建廠成本考量，把未來可能利用的建築一起考慮進去，且台積電也說明尚未確定亞利桑那州晶圓廠2期的規劃。

經濟部重申，以台灣半導體聚落的效率及完整程度，台積電大多數的產能及先進製程，都會留在台灣。（編輯：潘羿菁）1111110