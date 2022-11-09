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外媒報導美國建3奈米廠 台積電：尚未確定二期計畫

2022/11/9 18:19（11/9 18:35 更新）
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華爾街日報引述知情人士報導，台積電將在美國亞利桑那州擴大投資，將建置一座3奈米廠。台積電9日對此表示，目前尚未確定美國廠二期的規劃。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
華爾街日報引述知情人士報導，台積電將在美國亞利桑那州擴大投資，將建置一座3奈米廠。台積電9日對此表示，目前尚未確定美國廠二期的規劃。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者張建中新竹9日電）華爾街日報引述知情人士報導，台積電將在美國亞利桑那州擴大投資，將建置一座3奈米廠。台積電對此表示，目前尚未確定美國廠二期的規劃，不過，客戶需求強勁，將就營運效率和成本經濟因素評估未來計畫。

台積電亞利桑那州5奈米廠將於12月舉辦首批機台設備到廠（First tool-in）慶祝典禮，華爾街日報報導，台積電計劃在5奈米廠旁邊再建置一座晶圓廠，投資規模相當於兩年前承諾的120億美元，新廠可能採用3奈米。

台積電對此表示，目前正在建設的亞利桑那州晶圓廠，包含一部分可能用於二期廠房的建築，透過利用一期同時建設的資源來提高成本效益。這座建築能夠讓台積電保持未來擴張的靈活性。

台積電強調，至目前為止，尚未確定亞利桑那州晶圓廠二期的規劃。有鑑於客戶對台積電先進製程的強勁需求，將就營運效率和成本經濟因素來評估未來計畫。至於是否建置3奈米廠，台積電並未正面回應。（編輯：潘羿菁）1111109

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