台積電赴美掏空台灣人才？經長：國際布局正常現象

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（中央社記者曾智怡台北9日電）國民黨立委李貴敏質疑台積電上週整機將人才送往美國亞利桑那州廠，等同讓「台清交成大學培育的人才幫別國服務」。經濟部長王美花認為，台積電赴海外設廠本就需要國內工程師支援，其他台灣廠商也多有國際布局，「是很正常現象」。

王美花 今天列席立法院經濟委員會並備質詢，李貴敏質詢指出，上週台積電整機人員輸出美國亞利桑那州廠，關切人才出走危機。

王美花回應，這是個別公司情形，經濟部不清楚，但台積電赴他國設廠，無論是去美國或日本，勢必要有國內工程師支援，否則全用外國人沒辦法運作。

李貴敏追問，台積電在各國投資都需要人員，等於是台大、清大、交大、成大等大學訓練出來的人員全部出走，幫別國服務，難道台灣人才空洞化也符合政策？

王美花反駁，除台積電之外，很多廠商也進行國際布局，國內人才都會前往各國，像台積電在南京設廠，除雇用當地人，也需部分台積電內部工程師協作，「是很正常現象」。