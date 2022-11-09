華爾街日報：台積電亞利桑那州擴產 新建3奈米廠

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「華爾街日報」報導，知情人士透露，台積電準備額外投資上百億美元，在美國亞利桑那州再蓋一座工廠。（圖取自台積電LinkedIn網頁linkedin.com）

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（中央社台北9日綜合外電報導）「華爾街日報」報導，知情人士透露，全球最大晶圓代工製造商台積電準備額外投資上百億美元，在美國亞利桑那州再蓋一座工廠，來生產3奈米製程電晶體。

根據熟悉擴廠計畫人士，台積電打算在未來幾個月內宣布，將在鳳凰城（Phoenix）以北興建一座尖端半導體廠，旁邊就是台積電2020年承諾建設的另一座晶片廠，而投資規模預計會跟2年前承諾的120億美元相似。

華府為了把先進製造業帶回美國本土，同意提供半導體製造業者豐厚的補助後，台積電對於在美國生產晶片下了大賭注。消息人士說，台積電的新廠將生產目前可能製造出的體積最小、速度最快3奈米電晶體。

即使今年面臨市場動盪，台積電仍計劃擴廠，顯示這家晶片業者樂觀看待長期需求。

兩年來的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情把職場和教室帶回人們家裡，並促使消費者購入各種電子產品，使得晶片需求飆漲。然而現在部分晶片需求大減，包括台積電在內的許多晶片公司已削減近期資本支出計畫，並開始控制成本來因應下行趨勢。

儘管近期產業表現黯淡，晶片業主管階層仍預期未來10年全球業績將成長一倍左右，來到一年逾1兆美元，為闊手投資產能提供支撐。

美國與歐洲希望把產業中心帶離亞洲而提供建廠誘因，也有助於晶片業的支出計畫。

台積電已表示，計劃12月為2年前宣布的美國亞利桑那州廠辦理首批機台設備到廠典禮。當時台積電指出，亞利桑那州5奈米廠約於18個月前動工，建設進度如預期，將於2024年開始量產，月產能2萬片。

根據知情人士，台積電正準備在該廠生產更為先進的4奈米晶片。台積電未回覆置評要求。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111109