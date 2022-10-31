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傳1奈米落腳桃園龍潭 台積電：不排除任何可能性

2022/10/31 09:48（10/31 10:15 更新）
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晶圓代工龍頭台積電傳出1奈米先進製程將落腳桃園龍潭。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
晶圓代工龍頭台積電傳出1奈米先進製程將落腳桃園龍潭。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）晶圓代工龍頭台積電傳出1奈米先進製程將落腳桃園龍潭，對此台積電今天表示，設廠地點選擇有諸多考量因素，會繼續在台灣投資先進製程，不排除任何可能性，並持續評估在台適合半導體建廠用地。

媒體報導，繼竹科2奈米廠後，台積電將啟動先導計畫，1奈米製程擬落腳新竹科學園區轄下桃園龍潭廠區。

對此台積電上午接受中央社記者詢問回覆，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電會繼續在台灣投資先進製程，不排除任何可能性，並持續評估在台適合半導體建廠用地。

台積電指出，一切以公司正式對外公告為主。

台積電持續衝刺先進製程，3奈米製程將於第4季量產，並在明年貢獻業績，明年3奈米貢獻營收比重將約中個位數百分比（約4%至6%）；升級版3奈米（N3E）技術開發進度較計畫提前，將在明年下半年量產。

台積電高雄廠原本規劃2座廠，有7奈米及28奈米製程，台積電先前在法人說明會中表示，28奈米部分將按進度進展，7奈米部分略有調整。（編輯：楊蘭軒）1111031

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