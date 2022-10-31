台積電1奈米廠傳落腳桃園 鄭文燦感謝鄭運鵬協助

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有媒體報導台積電1奈米廠將落腳桃園市龍潭科學園區；桃園市長鄭文燦31日受訪表示，相關計畫默默進行了大概一年多的時間，相關設廠要由台積電說明。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月31日

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（中央社記者吳睿騏桃園31日電）有媒體報導台積電1奈米廠將落腳桃園市龍潭科學園區，桃園市長鄭文燦今天表示，相關計畫默默進行了大概一年多的時間，感謝立委鄭運鵬等人協助，相關設廠要由台積電說明。

鄭文燦上午出席關島農會與桃園市農會簽署合作備忘錄後接受媒體聯訪，對於記者詢問，有媒體報導台積電1奈米廠將落腳龍潭。鄭文燦表示，龍潭科學園區在他任內完成第二期徵收，第二期主要由台積電封測廠使用，目前台積電在龍科有兩個先進的封測廠。

鄭文燦說，市府希望推動龍科第三期，第三期可以提供給龍科廠商更大的設廠空間。這個計畫已經討論了大概三年，最近兩年內比較積極，主要是先進製程的需求，這部分還是要由台積電自己說明，市府希望透過國科會竹科管理局跟桃園市政府的合作，能夠把龍科第三期擴大完成，提供給高科技廠商設廠使用。

鄭文燦指出，中間也評估過水電條件，交通如何做聯外道路的改善，以及相關開發可能會遇到的問題，桃園市政府一定會盡全力協助，這不但可以擴大台灣在高科技的布局，也可以協助高科技在桃園進一步擴大。

鄭文燦表示，事實上，桃園也是電子業跟半導體非常重要的供應基地，各種半導體的供應鏈及電子業零組件，都是在桃園生產、製造，桃園在這方面已經有相當完整的產業鏈，希望未來可以跟國科會一起合作，把龍潭科學園區的擴大案完成。

鄭文燦說，因為擴大案涉及國科會及行政院各部會的職權，因此，他也請立委鄭運鵬及湯蕙禎協助做溝通，包括水、電及相關報編程序需要克服的問題，感謝立委鄭運鵬、湯蕙禎及黃世杰都非常關心，也都希望讓龍科能夠再擴大，滿足高科技發展的需求，「這是默默進行了大概一年多的時間，我想很快會由國科會來做決定。」（編輯：張銘坤）1111031