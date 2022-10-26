台積電聲明未強迫員工休假 沒有無薪假計畫

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（中央社記者張建中新竹26日電）台積電總裁魏哲家日前透過影片鼓勵員工多陪家人，休假充電後再繼續努力，引起各界熱議。台積電今天晚間發布聲明表示，並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫。

台積電在聲明中指出，台積電向來期許員工追求工作與生活的平衡，魏哲家日前在內部談話中對台積電員工表達誠摯感謝，同時也盼望員工不只與公司並肩打拚，在辛勤工作之餘，生活逐漸正常化的狀況下亦能多把握與家人相處時間，能透過「正常休假」充電後繼續努力工作。台積電並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫。

台積電表示，全球數位化的趨勢不會改變，台積電將繼續秉持領先技術、卓越製造及客戶信任，與客戶一起成長。台積電仍維持10月13日法說會中所發布的內容，第4季包括營收與獲利表現的預測範圍並未改變，並重申2023年仍會是成長的一年。

台積電預估，第4季營收將約199億至207億美元，以中間值203億美元計，將季增約0.4%，毛利率將約59.5%至61.5%，營業利益率約49%至51%。台積電今年美元營收可望成長mid-thirties百分比區間，

台積電表示，半導體產業鏈極為複雜，多年來已形成全球極有效率的分工，台灣半導體製造業的群聚效應，從歷史經驗來看，台灣供應鏈比全球任何地方的韌性都高，使得台積電可以最佳的成本及最高的效率，為所有客戶提供最好的半導體製造服務。

台積電強調，將持續投資台灣，同時，為繼續對全球客戶提供最有韌性的服務，也會在考量成本、效率以及各種內外在環境因素的前提下，繼續海外擴廠計畫，策略性強化海外的投資以及生產據點，以確保台積電在產業的領先地位。（編輯：張均懋）1111026