台積電1奈米廠傳落腳桃園 鄭運鵬：展開規劃配套

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（中央社記者吳睿騏桃園31日電）有媒體報導，台積電1奈米廠將落腳桃園，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，市府很早就開始布局規劃，他先前提出半導體學院落腳桃園，是歡迎護國群山到桃園設廠的配套之一。

鄭運鵬上午在政策平台召集人、民進黨副秘書長林飛帆的陪同下，前往平鎮區福林宮參香，隨後展開掃街拜票，他接受媒體聯訪表示，桃園幅員廣大共有13個行政區、200多萬的市民好朋友，團隊會在最後一個月，除了在市場拜會，早市午市跟夜市都會加大密度，車隊掃街也已是第二次出發。

對於記者詢問，如何看待有媒體報導台積電1奈米製程廠將落腳龍潭。鄭運鵬說，現在全世界都依賴、信賴台灣的晶圓產業產鏈，所以桃園市政府很早就開始布局規劃，桃園本來就有護國群山產業，包括上游的設備商跟化學原料，下游的封測包含運送等處理都在桃園。

鄭運鵬指出，他先前提出政策，希望半導體學院落腳在桃園，這是歡迎護國群山也包含台積電到桃園設廠投資的配套之一，過去他做了很多愚公移山的工作，包含在用地、用水、人才的培育，作為市府跟中央的橋梁，也跟總統蔡英文報告、也跟行政院長蘇貞昌、國科會、經濟部都有溝通協調過園區再擴大的可能性。

鄭運鵬表示，現在台積電擴大也發布相關訊息，表達願意到桃園，相信這對桃園、對台灣、甚至對全世界來說都是一個重大訊息，「我們歡迎他」，也會繼續用愚公移山的精神、可以信任的市政府，讓桃園發展。

記者又問，近期行程似乎主攻南桃園深藍選區。鄭運鵬回覆，對於南桃園的發展跟拜會，在選戰中會是個很重要的重點，但團隊不會分別地區是藍還是綠，只要市民朋友有需要、團隊有時間都會盡量拜會，不管是徒步、車隊還是政見發表會形式都會參加。

對於前高雄市長韓國瑜昨天為國民黨桃園市長參選人張善政助選。鄭運鵬說，張善政跟韓國瑜是2020年總統大選的搭擋，韓國瑜也說張善政是他的好兄弟，四年前高雄市民給了韓國瑜機會，但卻變成高雄人的惡夢。

林飛帆表示，選戰進入最後關頭，團隊把握每一個機會跟市民朋友溝通、說明，讓大家看得到，這是最後一個月最重要的事情，讓每一個朋友們都能看到桃園的進步。過去韓國瑜在選高雄市長的手法跟作法，其實最近有被複製到桃園來，這當然是大家不希望看見的。

林飛帆說，過去八年來桃園的進步跟整體市政滿意度都是有目共睹，也希望未來好的施政可以繼續延續下去，未來的八年、十年對桃園來講是非常關鍵的發展機會，不要讓重要的發展機會錯失在詆毀桃園的參選人手上，希望讓桃園更好。（編輯：張銘坤）1111031