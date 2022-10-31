台積電1奈米落腳龍潭？ 竹科：若有需求會評估第3期

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傳台積電1奈米先進製程落腳竹科旗下桃園龍潭園區，對此竹科管理局副局長陳淑珠表示，若廠商有進駐需求，會啟動第3期基地評估規劃工作。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達台北31日電）傳台積電1奈米先進製程落腳竹科旗下桃園龍潭園區，對此竹科管理局副局長陳淑珠表示，不評論個別廠商投資規劃，不過目前桃園龍潭園區土地所剩不多，若廠商仍有進駐需求，會啟動第3期基地評估規劃工作。

媒體報導，繼竹科2奈米廠後，台積電將啟動先導計畫，1奈米製程擬落腳新竹科學園區轄下桃園龍潭園區。

陳淑珠表示，不便評論個別廠商投資規劃，竹科龍潭園區第1期事業專用區，廠商用地申請確實已幾近額滿，第2期主要規劃作為公園、綠地，若有廠商想進駐，就需啟動第3期基地評估規劃工作。

經濟部官員說明，不便對個別企業評論，若有廠商想要投資，都會和經濟部聯繫，以事先盤點並準備水、電、土地，目前新竹海淡廠已準備好了，大潭電廠新燃氣機組也將上線，未來水電供應無虞。

據竹科管理局資訊，龍潭園區目前進駐的事業包括積體電路、光電與生技產業等，從業員工約7000人，每年營業額超過新台幣500億元，第1期規劃為事業專用區有76.11公頃，第2期主要規劃為公園、綠地共30.83公頃。

台積電今天回應，設廠地點選擇有諸多考量因素，會繼續在台灣投資先進製程，不排除任何可能性，並持續評估在台灣適合半導體建廠用地。（編輯：潘羿菁）1111031