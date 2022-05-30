台積電效應 高市第2季楠梓土地標售每坪底價49.1萬

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）台積電將到高雄市楠梓區設廠投資，帶動房價上漲。高雄市政府地政局第2季開發區土地標售，其中楠梓區高雄大學區段徵收區1800坪住三土地，換算每坪已達49.1萬元。

地政局今天新聞稿指出，111年度第2季開發區土地標售，共推出9標11筆建地，將於6月15日開標，合計總底價新台幣18億5586萬1399元。

半導體龍頭大廠台積電將進駐楠梓產業園區，也帶動周邊房價上漲。這次標售的其中1筆高雄大學區段徵收區住三土地，臨大學5街及大學52街，面積約1800坪，標售底價約8.85億元，換算每坪地價達49.1萬元。

依地政局資料，今年3月16日開發區第1季標售，當時高雄大學鄰近地區區段徵收的援中段二小段40地號，底價每坪44.63萬元，經過競標，最後以66.07萬元脫標。地政局告訴中央社記者，因台積電效應，近來周邊房價波動大，漲幅也高，這次底價每坪49.1萬元，有參考市價行情調漲。

此外，仁武區八德西路旁第84期市地重劃區，也推出1標2筆住四土地，合計面積約386坪；大坪頂5號道路區段徵收區釋出1筆住二土地，面積約1139坪，臨孔宅新路、孔宅六街及孔宅七街，近高鳳路。

位於民族一路東側的第13期市地重劃區，推出1筆面積約157坪住三土地，近台鐵科工館車站及興建的中輕軌站。第48期市地重劃區推出1標2筆住五土地，合計面積約83坪，臨中華三路及三德西街。

在德旺街也推出1筆住三土地，面積約245坪，近同盟三路及美都公園。第77期市地重劃區在海涵路推出1筆土地，面積約313坪。另1號道路區段徵收區及土庫段區段徵收區各推出1筆土地。

地政局表示，第2季土地標售作業日前已公告，投資人可前往市府四維行政中心1樓中庭地政局服務台索取標售海報及標單，或上高雄房地產億年旺網站、地政局等網站下載相關資料，在期限前完成投標。（編輯：孫承武）1110530