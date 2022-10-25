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半導體景氣放緩氛圍濃 魏哲家罕見鼓勵員工多休假

2022/10/25 10:53（10/25 11:16 更新）
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半導體產業景氣開始反轉，台積電總裁魏哲家（圖）罕見透過影片與內部員工溝通，感謝員工過去3年的辛勞，鼓勵休假充電後再繼續努力。（中央社檔案照片）
半導體產業景氣開始反轉，台積電總裁魏哲家（圖）罕見透過影片與內部員工溝通，感謝員工過去3年的辛勞，鼓勵休假充電後再繼續努力。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹25日電）半導體產業經歷3年榮景後，景氣開始反轉，台積電總裁魏哲家罕見透過影片與內部員工溝通，感謝員工過去3年的辛勞，並鼓勵員工多與家人相處，休假充電後再繼續努力。不過，台積電持續衝刺3奈米先進製程。

台積電指出，魏哲家在影片中提到因為疫情而加速數位轉型及市場5G及人工智慧（AI）等需求，帶動台積電業務增長，特別感謝員工在過去3年的辛勞。

魏哲家表示，因目前生活逐漸正常化，鼓勵員工多與家人相處，休假充電後再繼續努力。他並說，這個世界電子化的趨勢不會改變，台積電最重要的是領先技術、卓越製造及客戶信任，勉勵員工不要自滿，繼續與世界一起成長。

受電腦及智慧手機市場需求疲軟影響，台積電6奈米及7奈米產能將於第4季開始下滑，市場多將魏哲家鼓勵台積電員工休假舉動視為是產業景氣趨緩。不過，台積電持續衝刺先進製程，3奈米製程將於第4季量產，並於明年貢獻業績。（編輯：潘羿菁）1111025

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