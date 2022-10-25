鴻海工業富聯擴大中國校園招募 需才2300名創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）鴻海旗下工業富聯在中國擴大2023年校園招募人才計畫，需求人數達2300名，大幅年成長42%，創工業富聯校園招募歷史紀錄。

根據微信公眾號24日資料，工業富聯此次在中國校園招募人才，範圍涵蓋雲端、聯網、終端、工業互聯網等核心業務需求，其中技術研發工作需求占比約40%，校園應屆畢業生全部納入工業富聯「菁幹班」人才培育體系。

工業富聯指出，工作職位地點在深圳、天津、鄭州、南寧、杭州、上海、太原等13座城市，需求職位包括研發、技術、管理、市場行銷、工業互聯網等，年薪上看人民幣20萬元（約合新台幣89萬元）。

工業富聯表示，畢業生入職培訓計畫涵蓋專業技能、管理技能以及自我學習等3項內容，「菁幹班」有獨有的晉升和任用機制，已有不少人才擔任工業富聯的重要職務。

根據資料，工業富聯目前擁有20萬名員工，其中在中國比重達80%，今年7月有1625名應屆大學生加入工業富聯，較去年同期大增120%；工業富聯在研發人員數量超過2.5萬名，持有超過5500項有效專利。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

工業富聯上半年營收人民幣2252.6億元，年成長14.91%，上半年獲利人民幣68.72億元，較去年同期微增2.16%，上半年每股基本純益人民幣0.35元，較去年同期EPS人民幣0.34元略佳。

工業富聯積極布局元宇宙、電動車、半導體3大領域，在電動車鎖定電驅電控零配件、車聯網跟智慧車載、工業互聯網3個項目；在半導體先投資進入晶片設計領域，再逐漸往核心元件、材料，製造設備等發展。（編輯：楊蘭軒）1111025