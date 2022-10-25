9月製造業測驗點連9跌 創近2年半新低

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）台經院今天公布的9月三大產業營業氣候測驗點，製造業、服務業、營建業同步下滑，製造業更因全球經濟放緩、需求萎縮，廠商心態略顯悲觀，測驗點下探近2年半新低。

台經院指出，依國際貨幣基金組織（IMF）10月的最新預測，全球經濟成長率由2021年的6%降至2022年的3.2%，2023年更僅剩2.7%；全球經濟前景轉趨黯淡，放緩情勢將延續到2023年。

全球經濟籠罩陰影，也影響廠商信心，9月製造業營業氣候測驗點為85.04點，月減1.09點，不只連續9個月下滑，更創下2020年5月以來新低紀錄。

台經院說明，受到終端需求疲弱影響，傳產廠商對當月景氣與未來半年景氣看法續呈悲觀，而消費性電子產品需求疲弱，也使得客戶庫存調整期持續拉長，加上美中科技戰擴大，有5成左右的電子機械業廠商看壞未來半年景氣表現，廠商悲觀情緒明顯高於8月調查。

9月服務業營業氣候測驗點則為94.02點，月減2.03點，呈現連續2個月下滑。台經院指出，暑假出遊潮結束，國內旅遊平均天數下降，影響住宿服務業者的客房業務，加上民眾對通膨感受還是很強烈，消費行為更謹慎。

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營建業方面，9月測驗點續跌至90.72點，主因是房市買氣趨緩，造成部分工期有所遞延，加上營造廠面臨的成本壓力仍大，以及9月房市交易萎縮，因此營建業有一半比例的廠商看壞當月景氣表現，且對未來半年景氣看法續呈保守。

台經院也說，房市景氣瀰漫保守、觀望氛圍，主因是兩岸關係趨於緊張影響購屋人信心，且股市下跌、央行升息半碼、經濟前景不樂觀，導致民眾購屋置產意願降溫所致；展望未來半年，經濟整體環境持續趨緩，對於房市支撐效果不大，房地產市場本身也將面臨供需調整，因買賣雙方對於價格的認知差距擴大，需要更多時間磨合。（編輯：楊凱翔）1111025