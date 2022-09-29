通膨俄烏戰爭衝擊 專家估全球衰退機率達98%

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（中央社紐約28日綜合外電報導）美國一家投資研究公司警告，受到通貨膨脹和俄羅斯與烏克蘭衝突等負面影響，全球經濟衰退的可能性高達98%。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，高通膨、大幅升息和俄烏戰爭對全球經濟造成嚴重影響，警告燈正不停閃爍。

根據美國金融研究機構Ned Davis Research（NDR）模擬所得出的數據，目前全球發生經濟衰退的可能性為98.1%。

近期模型得出全球經濟衰退機率如此高的時候，是在2020年和2008年至2009年的全球金融海嘯。

NDR的經濟學家23日在報告中寫道：「上述結果顯示，全球性的嚴重經濟衰退風險會在2023年上升一段時間。」

即便各國中央銀行加大力度控制通膨，經濟學家和投資人仍愈來愈悲觀。

根據今天發布的報告，接受世界經濟論壇（World Economic Forum）調查的10名經濟學家中，有7人認為全球經濟衰退至少在一定程度上是有可能發生。

有鑑於糧食和能源價格持續飆高，部分國家恐因高昂的基本生活開銷而出現動盪。受訪的經濟學家中，有79%預料民生物價上漲會在低收入國家引發社會動亂；20%認為在高收入國家也可能發生這類情況。

道瓊工業平均指數26日墜入熊市，為2020年3月以來首見，也讓投資人益發憂心。

美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）官員也承認，經濟衰退的風險愈來愈大。

儘管如此，全球經濟仍可明顯看見亮點，尤其是在全球最大經濟體美國。

美國就業市場依然強勁，失業率接近1969年以來的最低水準。消費者繼續支出，企業收益豐碩。

各界希望，隨著供需逐漸平衡，美國40年來最嚴重的通膨能在未來幾個月降溫。

NDR研究人員表示，儘管衰退風險持續上升，模型推算美國經濟衰退的可能性仍處在低點，「我們沒有決定性證據可以說美國正處於衰退期」。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110929