看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟

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美國聯準會近來連串大幅升息舉動對世界各地央行帶來壓力，迫使他們不得不跟上升息步伐以對抗飆升的通膨和走堅的美元。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）一連串大幅升息舉動，已對世界各地央行帶來壓力，迫使他們不得不追隨聯準會升息步伐，對抗飆升的通膨和走堅的美元。

英國金融時報（Financial Times）最新一項研究分析顯示，各國中央銀行現在比本世紀任何時候更傾向選擇大幅升息至少50個基點（2碼），凸顯出因應物價壓力和美國升息的挑戰。

聯準會（Fed）自1994年以來首度一口氣升息3碼，以及市場對全球經濟體質的疑慮，造成美元兌其他貨幣走堅。由於國際市場上許多商品以美元計價，美元升值造成進口成本攀升，增添通膨壓力，製造了分析師口中貨幣政策決策者之間的「反向貨幣戰爭」（reverse currency war）。

安本標準投資管理（Abrdn）資深投資組合經理艾希（James Athey）指出：「我們看到當前的一股升息潮，這和我們在上個10年看到情況相反…現在大家最不想要的就是擁有一個弱勢的貨幣。」

加拿大央行13日跌破市場眼鏡，一口氣升息100個基點，刷新1998年以來七大工業國集團（G7）成員國最大升息幅度紀錄。菲律賓央行隔天跟進升息75個基點。

根據英國金融時報追蹤的數據，在截至6月底止的3個月，55國央行總計62次將政策利率上調至少50個基點。接著7月以來，又有17次至少升息50個基點，創下新千禧年以來央行最多大幅升息的次數，連最近一次的全球貨幣緊縮循環也相形失色。

荷蘭合作銀行集團（Rabobank）外匯策略部門主管佛里（Jane Foley）表示：「我們看到50個基點已經取代過去的25個基點，成為市場的樞軸點。」

有些國家暴露在外匯市場的壓力下，升息幅度尤甚。當中以匈牙利升息幅度最大，在2個月內急速調高主要利率385個基點，對抗國內面臨的通膨，以及本幣兌美元以兩位數貶幅下滑的壓力。

凱投宏觀公司（Capital Economics）全球經濟服務部門主管馬凱恩（Jennifer McKeown）指出：「對許多新興市場而言，匯率是貨幣決策的重要因素。諸如多個歐洲新興經濟體的貨幣，因烏克蘭戰爭引發的疑慮和規避風險的心理而受到打擊。」

然而，這股廣泛性的趨勢也對富裕國家的央行帶來衝擊。韓國央行7月宣布升息50個基點，為該行首見。

央行強勁的升息力道讓投資人措手不及，包括澳洲、挪威和瑞士等國央行6月意外升息50個基點。市場原本預測過去溫和派的瑞士央行或許會等到今年稍晚再升息，不過，出於對通膨及匯率的憂心，瑞士央行決定提早出手。

金融時報報導，從歷史標準來看，目前的利率水準仍處於低點的情況下，經濟學家預測多家央行下一次利率決策會議時，將升息50個基點或75個基點，俾以讓借貸成本向長期均值靠攏。

馬凱恩表示，央行必須快速採取行動，讓利率脫離「刺激」經濟的區間，「尤其在薪資成長和通膨預期攀升的環境下」，倘若央行沒有作為恐引發薪資和物價螺旋發展擴大。

英國和歐洲央行迄今未跟進採取這類大幅升息舉動。不過，全球金融服務公司Ebury資深市場分析師萊恩（Matthew Ryan）表示，英國央行可能得加入「50（基點）俱樂部」，以拉抬目前挫貶的英鎊匯價。

歐元兌美元匯價雖在本週貶至平價，但歐洲央行21日舉行貨幣決策會議預期仍將只會溫和升息25個基點。

美國最新公布的6月經濟數據顯示就業強勁，以及通膨超乎預期，升高市場對聯準會27日決策會議將再大幅升息的預期心理。

市場甚至押注聯準會整整升息一個百分點的機率為40%，並預期聯準會年底前將升息至3.5%到3.75%區間。

聯準會進一步升息將對許多新興市場造成跟進的壓力，儘管不少國家甚至在去年已開始緊縮貨幣政策，比先進經濟體還早。

國際清算銀行總經理卡斯騰斯（Agustin Carstens）近來在歐洲央行主辦的研討會上表示，新興市場已從美國前一波緊縮循環中「汲取教訓」。他指出，過去新興市場央行往往比先進經濟體晚升息，「現在他們很早就展開升息，可以看到他們將匯率維持得相當穩定」。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110717