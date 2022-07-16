專家估美7月底調4碼機率高 全年升息至少13碼

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（中央社記者謝方娪台北16日電）美國6月消費者物價指數（CPI）年增達9.1%，創40多年來最大漲幅，恐牽動美國聯準會（Fed）7月底利率決策。國內金融專家認為，美國7月應會先升4碼，升息高峰落在第3季，全年估至少升13碼起跳。

全球通膨猛烈，美國近日公布6月CPI年增率再創新高、衝破9%，超乎市場原先預期，在美國不樂觀的CPI數據出爐後，市場認為美國聯準會恐加大升息力道，進一步影響各國央行更鷹派升息。

富邦金首席經濟學家羅瑋表示，目前市場高度預期美國聯準會7月可能會比原先預期的3碼升息幅度更大，進一步調4碼，但因能源價格已呈現下滑，美國6月CPI有機會是極端值，後續可能走緩，因此全年還是維持升13碼預期幅度不變。

台灣金融研訓院金融研究所長林士傑指出，美國6月CPI超出市場預期，不過白宮這次罕見出面喊話稱6月數據已是「過去式」，觀察西德州原油及布蘭特原油已較6月高點下滑，美國7月CPI很有可能會降溫，猜測白宮出面喊話穩定金融市場，可能是官方內部也已有估算。

不過，林士傑認為，聯準會為快速抑制通膨預期心理，提前及加碼升息的壓力及可能性很高，在美國公布6月CPI前，原預測下半年聯準會將再加7碼，現在預估聯準會下半年升息幅度可能擴大至9至10碼。

今年上半年聯準會已調升6碼，羅瑋預估，聯準會將在7月大幅升4碼，9月升2碼，11月升1碼，12月停止升息，全年升13碼。林士傑同樣預估聯準會將在7月先升4碼，不過9月恐再升3碼、11月升2碼，12月升1碼或結束升息，全年至少升15碼。

針對近期市場對美國經濟衰退疑慮升溫，羅瑋表示，美國經濟將面臨3種可能情形，第一是軟著陸，第二是硬著陸，第三是停滯性通膨，經濟衰退但物價降不下來。

羅瑋說，仍不排除美國經濟能軟著陸的機會，但機率恐怕不高，因按過往經驗，能源價格急升時，聯準會透過升息抑制通膨，最後經濟都是硬著陸。

受俄烏戰爭影響，美國能源出口大幅增加，再加上德國及日本將增加國防軍備支出，作為最大軍火出口國的美國可望受惠，且美國中產階級以上消費力仍在等因素，羅瑋估今年美國經濟仍可有1.5%至2%的成長率。

不過，羅瑋也指出，若美國激進升息後，第4季未適度調整，即使今年不會陷入衰退，明年就很難說，當美國經濟陷入衰退，主要國家隨之面臨衰退幾乎是必然。

羅瑋表示，台灣是新興市場模範生，政治經濟環境都算穩定，若全球在2023年陷入衰退，外資可能會將台灣視為新興市場中的資金避風港。（編輯：郭無患）1110716