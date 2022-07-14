美民眾對經濟看法負面 拜登支持率降至最低

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皮尤研究中心13日公布最新民調顯示，由於對美國經濟看法處於多年來最負面水準，美國總統拜登的支持率降至37%最低點。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）

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（中央社記者江今葉華盛頓13日專電）美國物價持續飆升，6月消費者物價指數達9.1%。皮尤研究中心今天公布最新民調顯示，由於對美國經濟看法處於多年來最負面水準，美國總統拜登的支持率降至37%最低點，較去年同期下降18個百分點。

美國勞工部今天公布，6月消費者物價指數（CPI）年增9.1%，超越5月的8.6%及華爾街預期的8.8%，創1981年11月以來最高通膨率。

物價持續高漲引發的不滿，讓拜登（Joe Biden）的支持率持續下滑。皮尤研究中心（Pew Research Center）公布最新民調顯示，僅37%受訪者對拜登的表現感到滿意，62%表示不滿。拜登支持率較3月下降6個百分點，更較去年7月同期的55%大幅下滑18個百分點。

這項調查顯示，美國民眾對經濟的看法較年初時更為悲觀，僅有13%受訪者認為美國經濟狀況良好，6個月前28%受訪者認為美國經濟狀況良好。民調顯示，56%受訪者認為拜登政策導致經濟情況更為惡化，只有11%認為他的政策有助於改善經濟。

調查顯示，物價上揚是民眾在經濟議題上的最主要擔憂。高達96%受訪者表示擔憂食品與消費品價格上揚，對汽油與能源價格走揚擔憂的民眾也有94%。對房價上揚，以及部分消費品短缺感到憂慮的都超過8成。

這項民調是在6月27日至7月4日對全美6174名成年人進行，抽樣誤差為正負1.8個百分點。（編輯：馮昭）1110714