歐盟經濟執委：歐洲經濟正踩煞車 下半年恐衰退

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（中央社記者田習如台北15日電）歐盟執委會最新經濟預測維持今年成長率2.7%，但大幅下修明年數字到只有1.5%。經濟執委簡提洛尼比喻歐洲經濟正從減速變成踩煞車，更警告下半年出現衰退已從「劇本」變成「可能」。

歐盟執委會（European Commission）14日發布最新經濟預測，將明年歐盟經濟成長率從2.3%下修到1.5%，今年預估數字則維持在2.7%。經濟執行委員簡提洛尼（Paolo Gentiloni）特別解釋，今年成長率能撐住是因為去年準備自疫情復甦而蓄積的能量和第一季的表現超乎預期的好，但接下來就是一連串的壞消息了。

他說：「歐洲經濟正在從慢速階段走向踩煞車。」

簡提洛尼並指他5月提出的所有風險如今都實現了，包括能源通膨、美國經濟減速、中國嚴控疫情導致經濟不如預期等等。

簡提洛尼表示，全球大宗商品價格走勢有趨緩跡象，因此預測明年歐盟通膨率會從今年的8.4%降到4.6%，「但天然氣是個例外」。

他同時說，「俄羅斯完全切斷天然氣，而其他來源短期未及補足」，這事已從最壞的情境假設變得可能。若成真，將使歐盟下半年經濟出現衰退並再衝擊明年表現。

至於壞消息中的少數好消息，簡提洛尼說，包括歐盟民間儲蓄率維持在高點、就業數據不差，且根據歐盟執委會的商業調查，產業界對未來信心雖下降，但仍高於長期平均值。

歐盟統計局（Eurostat）數據顯示，歐盟民間儲蓄率自2020年起從以往的12%左右跳增到18%，反映疫情期間壓抑的消費能量。但歐盟6月的消費者信心調查卻落到貼近歷史低點，民眾對未來悲觀，勢必會嚴控荷包，想把儲蓄化為經濟動力的期待不易實現。

歐元在12日出現20年來首度貼平美元的匯率，也對經濟前景帶來進一步衝擊。

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法國IESEG管理學院（IESEG School of Management）經濟學者杜爾（Eric Dor）在布魯塞爾時報（Brussels Times）採訪中分析，歐元貶值有利於德國等製造大國對美元計價地區的出口，並可望吸引外國遊客赴歐，但相對也會更加助長通膨，因為進口能源、食品、金屬等工業原料成本全部隨之變貴。

「一場風暴可能來臨」。簡提洛尼說，雖然目前時候未到，但必須做好準備。（編輯：周永捷）1110715