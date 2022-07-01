歐元區6月通膨率8.6% 再創新高
2022/7/1 18:58（7/1 19:08 更新）
歐元區通貨膨脹加速，6月通膨率年增8.6%，再創新高。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社布魯塞爾1日綜合外電報導）烏克蘭戰爭的後果繼續打擊歐洲經濟。今天公布的官方數據顯示，歐元區通貨膨脹加速，6月通膨率年增8.6%，再創新高。
法新社報導，歐盟統計局（Eurostat）指出，歐元區19國消費者物價年增率從5月創紀錄的8.1%，進一步來到6月的8.6%。
歐元區消費物價自從去年11月以來迭創新高，俄羅斯侵略鄰國烏克蘭又推波助瀾，導致能源價格水漲船高。
歐洲中央銀行（ECB）曾表示，將盡一切努力使得通膨回到目標水準，要求抑制能源和糧食價格的政治壓力巨大。
歐洲央行上一次開會時，決策者同意10多年以來首度升息。
歐洲央行將於7月21日會議將利率從目前的歷史低點加息25個基點。
歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）6月28日表示：「我們將盡可能確保通膨在中期內穩定在2%的目標。」（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1110701
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
能源和食品價格推升 西班牙通膨創37年來高點