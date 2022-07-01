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全球市場上半年收官 創數十年來最差表現

2022/7/1 15:48
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（中央社紐約30日綜合外電報導）全球市場上半年收官，寫下數十年來最差的上半年表現，讓投資人為進一步走低的前景做好準備。

「華爾街日報」報導，通貨膨脹加速和升息助長接連數月的跌勢，幾乎沒有市場毫髮無損。根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data），截至今天為止，標準普爾500指數累跌21%，創下1970年以來最差的上半年表現。

iShares美國核心綜合債券ETF（iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF）衡量的投資級債券下跌11%，創下史上最糟糕的開局。

新興市場的股票和債券因成長放緩而大跌。加密貨幣崩盤，讓投資散戶和避險基金都蒙受巨大損失。

上半年唯一上漲的是商品價格。俄羅斯2月底入侵烏克蘭，衝擊從世界第3大產油國俄羅斯的進口，於是油價飆升至每桶100美元以上，美國天然氣價格也創下歷史新高。

現在，投資人似乎只對一件事情達成共識：未來將出現更大波動。這是因為從美國到印度和紐西蘭的中央銀行都計劃繼續升息以試圖控制通膨。這些舉措可能會減緩經濟成長，或許使經濟陷入衰退，並在各國市場引發進一步動盪。

北方信託財富管理公司（Northern Trust Wealth Management）投資長尼克森（Katie Nixon）說：「目前最大的風險是通膨和美國聯邦準備理事會（Fed）。」

對投資人來說，好消息是，在上半年遭受重大損失後，市場並不總是表現欠佳。事實上，歷史經驗證明市場經常會出現逆轉。

根據道瓊市場數據，當標普500指數在上半年下跌至少15%時，就像1932年、1939年、1940年、1962年和1970年一樣，下半年平均上漲24%。

市場在大幅下跌後經常出現反彈的一個原因是：投資人最終介入，打賭價格已下跌太多。美國銀行（Bank of America）在6月對投資人的調查中發現，基金經理人目前持有的現款高於平均，持股則低於平均，並明顯對經濟高度悲觀。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1110701

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