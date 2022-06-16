升利率與存準率打通膨 楊金龍：年底前朝緊縮方向走

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中央銀行16日舉行第2季理監事聯席會議，宣布調升政策利率半碼，利率連2升，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別調整為1.5%、1.875%及3.75%，自6月17日起實施，同時也調升新台幣存款準備率0.25個百分點。中央社記者徐肇昌攝 111年6月16日

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（中央社記者蘇思云台北16日電）央行總裁楊金龍表示，這次透過價量並行抑制通膨預期心理，包括政策利率調升半碼，以及調升新台幣存款準備率1碼，預期央行可以從銀行端收回1200億元資金，年底前都會朝緊縮方向走。

楊金龍表示，央行在2008年金融海嘯發生時，也曾採行過調升政策利率跟存款準備率的做法抑制通膨，未來如果通膨率持續上漲，可能還會持續使用相關方式。

美國聯邦準備理事會（Fed）決議升息3碼（0.75個百分點），為28年來首見。央行今天召開第2季理監事會議，決議政策利率升息半碼，並在明天起實施，各天期的定存單也會足額調整。此外，央行也調升新台幣活期性及定期性存款準備率各0.25個百分點，自7月1日起實施。

楊金龍表示，升息是比較全面的影響，考量服務業等內需產業近期受到疫情衝擊，因此決議調幅不宜過高，升息半碼，不過，為了抑制通膨的預期心理，央行也搭配調升存款準備率，目的是縮減市場內流動性，鎖住銀行資金，央行預期調升存款準備率1碼，可以從銀行端收回約1200億元資金。

楊金龍表示，調升存款準備率會讓銀行應提準備金增加，銀行會去評估如何調整資產負債表，也會更為謹慎放款，商業本票、公司債、新承做放款利率等，如果沒有跟存款準備率連動的放款利率就會提高，緊縮的效果跟調升存款利率的效果一樣，有助於控制M2（廣義貨幣供給）在適當水準。

至於提升存款準備率會有多少反映到銀行放款利率部分，楊金龍表示，調升存款準備率是跟資本市場比較有關聯，但相當於提高放款利率多少，還是需要比較仔細的研究，未來幾個月會密切觀察對市場影響。央行透過價量並行，包括調升利率、公開市場操作、調升存款準備，三種方式配合就可以發揮緊縮效果。

楊金龍強調，這不是央行首次使用調升存款準備率的方式，在2008年金融海嘯時期也曾實施過，當時也發生石油價格、通膨高漲情形，也是供給面造成的通膨。不過，金融危機爆發後，全球需求就疲弱不少，物價也從高點下滑，因此當年實施調升存款準備率的時間不長，只有2個月。

楊金龍也說，美國是供給面、需求面所導致的通膨，通膨很高，3月、5月、6月雖然已經分別升息1碼、2碼跟3碼，但現在美國利率區間還在1.5%到1.75%之間，美國用升息來抑制通膨，「我認為是對的措施」。不過，台灣的通膨主要是供給面造成，相對也比較溫和一點，後續仍會持續關注，目前來看，央行到今年底前仍會是朝緊縮方向走。（編輯：林淑媛）1110616

（中央社製圖）