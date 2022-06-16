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央行升息
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央行升息2/29

跟進FED 央行升息半碼6/17起實施 存款準備率調升1碼

2022/6/16 17:37（6/16 18:46 更新）
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中央銀行宣布調升政策利率半碼（0.125個百分點），17日起實施。（中央社製圖）
中央銀行宣布調升政策利率半碼（0.125個百分點），17日起實施。（中央社製圖）
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（中央社記者蘇思云台北16日電）央行今天舉行第2季理監事會議決議升息半碼，政策利率連2升。同時調升新台幣活期性及定期性存款準備率各0.25個百分點，持續緊縮步調；但今天央行未宣布新一波房市選擇性信用管制措施。

央行指出，理事會認為調升政策利率，並搭配調升存款準備率，可以明確宣示央行續採緊縮性貨幣政策立場，有助強化政策效果，抑制國內通膨預期心理，達成維持物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展的政策目標。

為打擊通膨，美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息3碼（0.75個百分點），為28年來首見，央行今天也再次跟進升息腳步。

中央銀行今天舉行第2季理監事會議，一如市場預期利率連2升，宣布升息半碼，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別調整為1.5%、1.875%及3.75%，自6月17日起實施。

此外，央行也調升新台幣活期性及定期性存款準備率各0.25個百分點，自7月1日起實施。

央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量國際商品價格持續走高，國內輸入性通膨壓力大，國內物價漲幅將續居高；近月國內疫情嚴峻，干擾內需服務業復甦步調，抑制民間消費動能；同時，國際經濟前景面臨下行風險，可能影響國內經濟成長力道。

至於房市管制措施，央行表示，自2020年12月以來，已經4度調整選擇性信用管制措施，實施至今，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，不動產貸款集中度大致穩定，有助銀行授信風險控管。隨著政府各部會落實「健全房地產市場方案」措施，加上受疫情影響，今年以來房市交易趨緩，近月全國及六都建物買賣移轉棟數年增率轉呈負值。

央行指出，採取緊縮貨幣政策，也有助強化選擇性信用管制措施成效；未來央行將持續關注不動產貸款情形，並檢視管制措施的執行成效，適時檢討調整相關措施內容，以促進金融穩定。（編輯：林淑媛）1110616

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