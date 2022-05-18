升息抗通膨牽動敏感房價 專家：央行會循序漸進

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）美國聯準會頻頻釋出鷹派訊號，外界關注台灣央行如何因應。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，央行應會採取循序漸進的作法，但房價是敏感議題，央行在升息的同時，可能也會推選擇性信用管制。

台經院今天舉行「2022亞洲政經景氣展望研討會」，與會專家均認同通膨是全球經濟的重大挑戰，並讓各國央行面臨難題。

林啟超指出，亞洲國家現在很苦惱，如果不升息，得面對進口物價攀升的通膨壓力以及資本市場動盪，但升息又會墊高資金成本；以台灣為例，先前不升息被說沒有對抗通膨，現在又說房貸族壓力很大，政策很難兩全。

林啟超也說，韓國央行政策明顯是打通膨，相較之下，台灣通膨情況沒那麼嚴重；接下來台灣央行政策重心是否放在打通膨，他也許會打個問號，「可能台灣民眾更關心房價」，今年正逢選舉年，又使得房地產議題更敏感。

林啟超認為，台灣央行應會採循序漸進的作法，且持續關注房市，升息同時、針對房市推出選擇性信用管制措施。

歐美通膨情勢相對嚴重，林啟超認為沒有意外的話，美國聯準會6、7月各升息2碼，剩下3次會議則各升1碼，年底前利率可能到2.5%至2.75%，未來甚至有機會看到利率升至3.25%的水準。

林啟超認為，對美國而言，如果（利率）升到那裏（未來可能的3.25%），經濟很難不受影響；這也是為何美國聯準會主席鮑爾最近提到，即使升息造成失業率回升，還是會繼續做，這明顯宣示聯準會的態度是以打通膨為首要任務。

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林啟超提醒，不論美國還是台灣，中低所得家庭對通膨的感受會更深刻，這也是執政者為難之處；各國政府會考量國內情勢，以及關注的議題來思考政策，「但每個國家要先想好自己最想要什麼」。

至於美國聯準會持續升息，是否會導致亞洲貨幣競貶，林啟超認為美元雖然強勢，美元指數可能已經來到相對高點，「如果下半年歐洲央行有機會升息，美元最高峰時刻搞不好已經很接近了，（亞洲貨幣）沒這麼容易競貶」。（編輯：郭無患）1110518