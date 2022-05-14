房市管制可能限縮30年房貸 央行：不影響首購族

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央行14日澄清，首購族不受可能限縮30年房貸影響，未來若限縮貸款年限，是針對目前已管制的項目。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者曾智怡、潘姿羽台北14日電）中央銀行總裁楊金龍日前於立法院備詢時透露後續選擇性信用管制可能方向，將包含限縮30年房貸，遭質疑將重傷首購族；央行今天澄清，首購族不受影響，未來若限縮貸款年限，是針對目前已管制的項目。

央行新一波房市管制擬限縮貸款年限的消息一出，引來業界批評這已不是「打炒房」而是「打房」，將重傷首購族，市場會崩潰。

央行今天特別發布新聞稿回應外界質疑，說明關於限縮貸款年限，是指後續可能針對目前管制的「受限房貸」，限縮其貸款年限。

中央銀行業務局局長潘榮耀解釋，央行的選擇性信用管制目前管制項目涵蓋購地貸款、高價住宅，對第2戶、第3戶以上也有管制，其中第2戶是針對六都及新竹縣市無寬限期。

潘榮耀澄清，一直以來，首購族都不在央行選擇性信用管制範圍內。

央行表示，所謂「受限房貸」，是指公司法人購置住宅、自然人購置高價住宅、特定地區第2戶、及第3戶以上。（編輯：黃瑞弘）1110514