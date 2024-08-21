央行總裁楊金龍「道德勸說」 要國銀自主改善、首購從寬處理

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）房市急速升溫，近期央行大動作找國銀喝咖啡，由總裁楊金龍親自坐鎮，下達指令要求國銀提出不動產貸款量化改善方案，但「盡量不影響首購族」；央行期許不動產貸款集中度可從目前的37.4%，回落至35%、36%水準。

為了避免房市過熱，楊金龍上週起陸續邀請34家國銀總經理「喝咖啡」，業務局、金檢處、經研處局處長及法務室一字排開，展現央行高度重視的態度，並於會中下達指令，要求銀行提出自主管理不動產貸款總量的改善計畫，從今年第4季至明年第4季，每季各項貸款都要有量化控管目標。

央行今天傍晚臨時召開記者會，由業務局局長潘榮耀宣布上述措施，考量各銀行資產規模、營運特性有所不同，以及維持市場競爭公平性，請各銀行在不影響無自用住宅民眾購屋，以及業者推動都市更新、危老重建所需資金的前提下，依據自身經營情況，分批於8月底、9月6日前研提自主管理的不動產貸款具體量化改善方案。

央行將審視各銀行研提的改善方案，關注各銀行改善成效，並透過實地查核，督促銀行落實。

媒體詢問，若國銀沒有達到自訂目標，要如何處置，是否有處罰措施或金檢計畫。潘榮耀表示，會去了解業者沒有做到的原因，盡量多溝通。

由於全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度），今年6月底已升至37.4%，接近歷史高點的37.9%，媒體詢問，央行已經要求業者提出改善作法，對於不動產貸款集中度有無期待目標。

潘榮耀說，不動產貸款集中度從35%、36%一路走升至接近歷史高點，希望數值能夠趨緩，至少回到過去35%、36%的水準，曲線不要再往上。

媒體追問，總量管制部分，是否要求「只能減不能增」，潘榮耀表示，希望銀行自己衡酌狀況、提出方案，央行再來審酌計畫。

隨著銀行放貸接近滿水位，市場也傳出民眾申貸遭拒、利率調高等現象，媒體詢問，政府過去釋出的政策態度是協助青年購屋，央行這番「道德勸說」，是否也有向國銀傳遞不傷無辜、不影響首購族的訊號。

潘榮耀正面回應「有」，他表示，央行與金融機構交換意見過程中，表達希望市場資金流到真正需要資金的首購者；至於其他非首購、多屋族的買方，銀行資金貸放時，會基於資金自有部位、風險性、自有資本比率等考量，做出合適安排。

至於央行僅將這次行動定調為「道德勸說」，沒有強制作用，媒體詢問，如果沒效，是否會有下一步措施，潘榮耀表示，希望用比較和緩方式，籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資需求前提下，自主控管不動產貸款總量。

外界關注，這波行動是否是央行9月理監事會祭出新一波房市管制的前哨戰，潘榮耀僅回應，理事會會有相關討論內容。（編輯：張良知）1130821