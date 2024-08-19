房市熱引央行出手 國銀將檢討不動產放款占授信比重

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（中央記者潘姿羽、張璦台北19日電）市場傳出，央行為避免房市過熱，近日召集多間國銀高層「喝咖啡」。對此傳言，央行回應，是循例在理監事會前與銀行交換意見，了解房貸業務現況、授信結構等。

另據知情人士透露，基於主管機關政策期待，國銀將著手檢討消金、企金不動產放款占總放款量的比重，預計8月底提交相關計畫。

新青安政策爆申貸潮，加上台股衝高、財富效果帶動房市熱絡，國銀房貸業務瀕臨「滿水位」，而央行又將在9月召開第3季理監事會，外界聚焦央行是否祭出房市管制。正值敏感時機，近日央行卻大動作找多家公、民營銀行「喝咖啡」，引發市場聯想。

不過央行官員表示，央行循例於理監事會前，找國銀前來交換意見，了解房貸業務現況、授信結構等，銀行也可提出實務上遇到的情形為何；接下來還會陸續邀其他國銀、蒐集業界聲音。

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媒體詢問，央行總裁楊金龍在立法院多次提及的房市觀察指標、不動產放款占國銀全體放款（不動產放款集中度），是否將調降目標值、或給予銀行如何調整的指示。央行官員僅回應，此為央行觀察房市的參考指標之一，央行希望了解目前國銀放款狀況，而銀行對於放貸本身也都有相關風控措施。

知情人士則指出，近期房市確實相當熱絡，主管機關未強制規定銀行要減降承作多少房貸案量，但已表明政策期待，因此銀行內部將著手檢討、調整不動產放款占整體放款總量的比率，同時，房貸承作量也會控制，而不動產授信涉及企業金融、消費金融，因此必須跨部門研商，預計國銀8月底會提交相關檢討計畫。（編輯：楊蘭軒）1130819