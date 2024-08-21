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傳金管會查限貸令 銀行主管：有收到問卷、並無拒貸

2024/8/21 21:34（8/21 21:58 更新）
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（中央社記者羅元駿台北21日電）近期傳出不少銀行陸續祭出房貸限貸令，媒體報導金管會為了解情形，今天發出房貸業務相關問卷給各家銀行，掌握目前金融機構承作房貸業務狀況。多家民營銀行表示均有收到，針對房貸業務會審慎評估，但沒有拒貸情況。

根據金管會統計，今年上半年國銀房貸餘額增量達新台幣5003.99億元，已逼近2023年全年房貸增量的8成，顯見房市熱絡。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行通常會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。

媒體報導，金管會問卷題目包含銀行是否有限貸令，房貸審核條件是否趨嚴，房貸是否尚有可承作額度，房貸總量的控管機制及警戒值等問題。

民營銀行主管表示，的確有收到主管機關的問題，但本身承作房貸業務就非常「審慎評估」，銀行端也沒有網傳的限貸令發生。

另一家銀行主管指出，房貸業務都正常收件撥款，金管會所關心的拒貸或不公平對待，第一線銀行端都沒有發生。（編輯：楊凱翔）1130821

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