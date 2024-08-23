市場頻傳限貸令 財部：新青安房貸續辦絕不受影響

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（中央社記者張璦高雄23日電）市場頻傳「限貸令」，外界關切新青安是否遭波及。財政部官員今天表示，央行籲請銀行針對不動產貸款總量進行的自主管理措施，不影響無自用住宅民眾的購屋融資需求，新青安的政策目的正是為了協助無自有住宅家庭買房，所以「這一方面絕對不會受影響，會繼續辦」。

由於房市買氣延燒，多間銀行已瀕臨觸及「銀行法」第72條之2規定的房貸警戒水位，市場頻頻傳出不動產授信拉「緊」報，民眾要排隊搶房貸；同時，中央銀行21日大動作召開記者會，宣布總裁楊金龍親上火線已約談34家國銀總經理，並下達指令要求國銀控管房貸、促房市降溫。

媒體關切，財政部轄下8大行庫的「新青年安心成家貸款方案」，是否會遭「限貸令」波及。

對此，財政部國庫署長陳柏誠今天受訪表示，基本上銀行承作房貸等業務，在授信審查時都會審慎評估；根據主管機關詢問調查，各銀行都回覆沒有所謂的「限貸令」，且央行也已說明，籲請銀行針對不動產貸款總量進行的自主管理措施，將不會影響無自用住宅民眾購屋融資需求，以及都更危老等。

陳柏誠指出，新青安房貸是為協助無自有住宅家庭購屋安居，「我們這一方面絕對不會受影響，會繼續辦」，但銀行在受理、審查房貸申請案時，當然要維持一貫的審慎原則。（編輯：黃國倫）1130823