金管會：經查無限貸令 房貸審核嚴謹等待時間較長

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（中央社記者羅元駿台北22日電）金管會昨天發出問卷調查詢問各銀行關於房貸「限貸令」一事，銀行局副局長林志吉今天說明，銀行均回覆沒有限貸令，只是基於風險控管，近來不動產放款集中度較高，使審核作業較嚴謹，客戶等待時間較長，而7月國銀不動產放款比率較6月下降0.01個百分點至26.61%。

金管會今天舉行例行記者會，林志吉說明，問卷調查結果沒有銀行有限貸令，不過銀行在審核上較嚴謹，有些客戶不耐久候，加上貸款案件量較大，才讓客戶認為無法順利貸款。

金管會21日向銀行發出問卷，提出5大問題，包含是否有房貸限貸令、房貸審核條件是否趨緊或利率調高、房貸總量警戒值、是否還有房貸可承作額度、首購族或有資金需求者客訴如何處理等。

林志吉表示，銀行基於風險控管考量，金管會尊重各銀行的授信政策。另外，中央銀行指出國銀貸款不動產放款集中度居高，要求銀行在不影響自用住宅和業者推動都市更新危老重建所需資金下，提出自主管理改善計畫，對此金管會予以尊重。

至於客戶抱怨銀行處理速度慢，林志吉指出，有銀行表示收到一些客訴案件，會加快處理或向客戶委婉說明。他強調，金管會若收到陳情案件，都會請銀行協助處理。

金管會今天也公布國銀不動產放款比率與家數，截至今年7月底銀行不動產放款比率為26.61%，較6月的26.62%下降0.01個百分點；其中，分母存款總餘額加上金融債券發售額為新台幣55.85兆元，分子住宅建築及企業建築放款總餘額為14.86兆元。

林志吉說明，7月不動產放款比率無29%以上的銀行，28%以上增加2家，成為5家；27%以上則從10家降為8家，總計27%以上銀行共13家。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。（編輯：楊蘭軒）1130822